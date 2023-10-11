Українка з обкладинки Playboy вижила після поранення в голову й працює (відео)

Ірина Білоцерковець залишилася без половини обличчя та ока, потрапивши під обстріл у перші дні повномасштабної війни. Вона намагалася вивезти із Києва трьох дітей. Історія моделі Playboy, яка змогла повернутися до нормального життя та професії – у спільному проєкті МГ “Об’єктив” та “#ШоТам”.

“Я їм кажу: “Я вас люблю, нагинайтеся, лягайте. Я вмираю”, – так згадує перші секунди після поранення Ірина Білоцерковець.

Цього дня, 26 лютого 2022 року, жінка намагалася вивезти своїх трьох дітей із Києва. Найстаршому з них було 10, а молодшому – лише півтора року. Сім’я не виїхала в перший день повномасштабного вторгнення, батько записався до ТРО. Але з розвитком російського наступу Ірина з чоловіком вирішили: дітей потрібно евакуювати.

Але це не вдалося – автомобіль Ірини потрапив під обстріл.

“Коли я вперше почула постріли, мені здалося, що це позаду. А потім я чую постріл, і він уже йде в голову, голова скручується”, – розповідає жінка.

Слідом вона втратила свідомість, а отямилася вже в лікарні. Як виявилось, врятували Ірину добровольці медичного батальйону “Госпітальєри”.

“Ми почули постріли. Вони були все ближче, ми почали прискорюватися туди. Хлопці встали на захист, а я надавав першу медичну допомогу. Паралельно під’їжджала “швидка” з найближчої лікарні”, – розповів доброволець “Госпітальєрів” Артем.

Він залишився на місці – з дітьми Ірини.

Вона ж, прокинувшись, зрозуміла, що нічого не бачить.

“Перше було питання: “Що з дітьми?”. Він (лікар – Ред.) сказав: “Все добре”. Потім я запитала про око. Він сказав: “Його немає”. Але я не бачила на два ока”, – поділилася Білоцерковець.

До повномасштабного вторгнення РФ Ірина працювала хірургом у лікарні, а також – моделлю та телеведучою.

Дивом виживши після поранення в голову, вона залишилася фактично без половини обличчя.

“Перелом основи черепа, ґратчастої кістки, розбито верхню щелепу, поранення периорбітальної зони”, – перераховує вона висновки лікарів.

Відновити обличчя моделі допомогли німецькі лікарі. Вони буквально зібрали його по шматочках – на титанову сітку. Також змогли відновити зір – Ірина вже бачить одним оком. Замість другого вже в Україні поставили імплант.

Але на цьому дива в житті моделі не завершилися. Ірина отримала пропозицію від журналу “Playboy” – знятися для обкладинки. Журнали планували передати на фронт. А в результаті разом із журналами до бійців поїхала й сама модель.

Наразі вона продовжує спілкуватися з воїнами ЗСУ, а також – потоваришувала зі своїм рятівником із “Госпітальєрів” Артемом.

У планах жінки – вивчитися на психотерапевта, щоб допомагати людям з інвалідністю.