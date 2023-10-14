611 раз россияне обстреляли позиции ВСУ на Лимано-Купянском направлении

Россияне интенсифицировали наступательные действия в Лимано-Купянском направлении.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«В частности, россияне используют подразделения из 6-й, 20-й и 1-й танковой армии для прорыва обороны сил ВСУ. Они используют для этого различные силы и средства: танки, артиллерию, тактическую авиацию, минометы и другие виды вооружения. За минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении противник 611 раз обстрелял позиции ВСУ, 13 раз использовал авиацию, самолеты и вертолеты. 25 раз пытался штурмовать позиции украинских военных», – рассказал Евлаш.

Россияне сосредоточили свои усилия вблизи Синьковки, Ивановки, Макеевки, но понесли потери.

«В частности, 206 окупантов были ликвидированы на этом направлении, и еще 15 образцов военной техники, среди которых 2 танка Т-72, ​​5 БМП и БТР, которые враг использует для наступления. Еще уничтожили несколько орудий, в частности Д-20, самоходную установку «Нона-С» и 120-й миномет», — перечислил потери врага Евлаш.