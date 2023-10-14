Live
  • Сб 14.10.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.39
  • EUR 38.64
    • 🟢

611 раз россияне обстреляли позиции ВСУ на Лимано-Купянском направлении

Происшествия 12:30   14.10.2023
Оксана Якушко
611 раз россияне обстреляли позиции ВСУ на Лимано-Купянском направлении

Россияне интенсифицировали наступательные действия в Лимано-Купянском направлении.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«В частности, россияне используют подразделения из 6-й, 20-й и 1-й танковой армии для прорыва обороны сил ВСУ. Они используют для этого различные силы и средства: танки, артиллерию, тактическую авиацию, минометы и другие виды вооружения. За минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении противник 611 раз обстрелял позиции ВСУ, 13 раз использовал авиацию, самолеты и вертолеты. 25 раз пытался штурмовать позиции украинских военных», – рассказал Евлаш.

Россияне сосредоточили свои усилия вблизи Синьковки, Ивановки, Макеевки, но понесли потери.

«В частности, 206 окупантов были ликвидированы на этом направлении, и еще 15 образцов военной техники, среди которых 2 танка Т-72, ​​5 БМП и БТР, которые враг использует для наступления. Еще уничтожили несколько орудий, в частности Д-20, самоходную установку «Нона-С» и 120-й миномет», — перечислил потери врага Евлаш.

Читайте также: Как готовятся к зиме воины на Харьковщине, рассказали в ВСУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сегодня 14 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 октября: какой праздник и день в истории
14.10.2023, 06:00
611 раз россияне обстреляли позиции ВСУ на Лимано-Купянском направлении
611 раз россияне обстреляли позиции ВСУ на Лимано-Купянском направлении
14.10.2023, 12:30
Утром россияне обстреляли Купянск-Узловой в Харьковской области — Синегубов
Утром россияне обстреляли Купянск-Узловой в Харьковской области — Синегубов
14.10.2023, 08:26
Пенсию у пожилого мужчины отобрал грабитель в Харькове возле банкомата
Пенсию у пожилого мужчины отобрал грабитель в Харькове возле банкомата
14.10.2023, 09:50
На Харьковщине фермерша захватила и не возделывала 400 га ценой 100 млн грн
На Харьковщине фермерша захватила и не возделывала 400 га ценой 100 млн грн
13.10.2023, 18:18
Туман и облачно. Какая будет завтра погода на Харьковщине
Туман и облачно. Какая будет завтра погода на Харьковщине
13.10.2023, 21:46

Новости по теме:

07:45
20 раз РФ атаковала у Синьковки, Ивановки и Кисловки на Харьковщине — Генштаб
20:32
12 атак россиян отбили украинские воины на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
15:27
«Это высший джихад». Зачем ХАМАС нужна война с Израилем?
12:19
Атака «шахедов» на Харьковщине: пострадала газовая инфраструктура – Минэнерго
09:17
Синегубов сообщил о последствиях атаки «шахедов» на Харьковщине (фото с мест)

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «611 раз россияне обстреляли позиции ВСУ на Лимано-Купянском направлении»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 14 октября 2023 в 12:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне интенсифицировали наступательные действия в Лимано-Купянском направлении.".