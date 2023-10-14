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611 разів росіяни обстріляли позиції ЗСУ на Лимано-Куп’янському напрямку

Події 12:30   14.10.2023
Оксана Якушко
611 разів росіяни обстріляли позиції ЗСУ на Лимано-Куп’янському напрямку

Росіяни інтенсифікували наступальні дії на Лимано-Куп’янському напрямку.

Про це в етері нацмарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

«Зокрема росіяни використовують підрозділи з 6-ої, 20-ої та 1-ої танкової армії для прориву оброни сил ЗСУ. Вони використовує для цього різні сили і засоби: танки, артилерію, тактичну авіацію, миномети та інші види озброєння. За минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку противник 611 разів обстріляв позиції ЗСУ, 13 разів використовував авіацію, літаки та гелікоптери. 25 разів намагався штурмувати позиції українських військових», – розповів Євлаш.

Росіяни зосередили свої зусилля поблизу Синьківки, Іванівки, Макіївки, але понесли втрати.

«Зокрема, 206 окупантів було ліквідовано на цьому напрямку, та ще 15 зразків військової техніки, серед яких 2 танки Т-72, 5 БМП та БТР, які ворог використовує для наступу. Ще знищили декілька гармат, зокрема, Д-20, самохідна установка «Нона-С» та 120-ий міномет», – перерахував втрати ворога Євлаш.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2023 в 12:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни інтенсифікували наступальні дії на Лимано-Куп’янському напрямку.".