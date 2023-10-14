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Утром россияне обстреляли Купянск-Узловой в Харьковской области — Синегубов

Происшествия 08:26   14.10.2023
Оксана Якушко
Утром россияне обстреляли Купянск-Узловой в Харьковской области — Синегубов

Сегодня в 7 утра враг обстрелял пгт Купянск-Узловой Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Поврежден 5-этажный жилой дом, произошел пожар. Без пострадавших», – отметил начальник ХОВА.

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Из артиллерии, минометов и другого вооружения россияне били по селам и городам Волчанск, Терновая, Гатище и Плетеновка Чугуевского района, Купянск, Купянск-Узловой, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск Купянского района, Боровая, Изюм. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

Продолжается разминированик. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали 16,25 га территории и обезвредили 101 взрывоопасных предметов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 октября 2023 в 08:26;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в 7 утра враг обстрелял пгт Купянск-Узловой Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".