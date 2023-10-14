Утром россияне обстреляли Купянск-Узловой в Харьковской области — Синегубов
Сегодня в 7 утра враг обстрелял пгт Купянск-Узловой Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Поврежден 5-этажный жилой дом, произошел пожар. Без пострадавших», – отметил начальник ХОВА.
За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
Из артиллерии, минометов и другого вооружения россияне били по селам и городам Волчанск, Терновая, Гатище и Плетеновка Чугуевского района, Купянск, Купянск-Узловой, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск Купянского района, Боровая, Изюм. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.
Продолжается разминированик. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали 16,25 га территории и обезвредили 101 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2023 в 08:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в 7 утра враг обстрелял пгт Купянск-Узловой Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".