Зранку росіяни обстріляли Куп’янськ-Вузловий на Харківщині – Синєгубов
Сьогодні о 7-й ранку ворог обстріляв смт Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, сталася пожежа. Без постраждалих», – зазначив начальник ХОВА.
Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.
З артилерії, мінометів та іншого озброєння росіяни гатили по селах і містах Вовчанськ, Тернова, Гатище та Плетенівка Чугуївського району, Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ Куп’янського району, Борова Ізюмського району. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.
Триває розмінування. Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили 16,25 га території та знешкодили 101 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2023 в 08:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні о 7-й ранку ворог обстріляв смт Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".