Зарабатывают на восстановлении: в Харькове заявили о завышении цен строителями

При восстановлении домов в Русской Лозовой «подрядчики в сметах в разы завышают цены», заявили в Харьковском антикоррупционном центре.

«Департамент капитального строительства Харьковской ОВА провел торги по восстановлению трех жилых домов по улице БПФ в Русской Лозовой. Общая стоимость работ более 36 млн. грн. Цены оказались завышенными, причем разница на одно и то же оборудование у разных подрядчиков может отличаться в разы», — отметили эксперты ХАЦ.

К таким выводам они пришли, проанализировав закупки в системе ProZorro.

Три договора на проведение восстановительных работ департамент капстроительства ХОВА заключил с разными подрядчиками: дом №7 за 12,5 млн грн отстраивает ООО «ТТ 2006»; дом №6 за 12,2 млн — ООО «Стройсоюз» и дом №3 за 12,2 млн грн — ООО «Атлант Строй Партнер».

Дома находятся рядом, материалы и оборудование для их ремонта используют похожие. Но цены на них радикально отличаются и завышены, по сравнению с рыночными, сообщает ХАЦ.

«Как пример, стоимость аэратора из ПВХ для дома №7 составляет 887 гривен, а для дома №3 – втрое дороже. Например, ООО «Стройсоюз» заложил в смету приобретение металлической двери размерами 0,9 х 2 метра стоимостью 29 000 гривен. А вот два других подрядчика двери с такими размерами закладывают по цене около 14 000 гривен, то есть вдвое дешевле», — привели примеры антикоррупционеры.

Различаются и цены на пластиковые окна: у одного из подрядчиков они стоят по 9125 грн за квадратный метр, у двух других — по 8000.

Но больше всего «отличились» перила из нержавейки.

«Цена на перила из нержавеющей стали у подрядчиков отличаются в пять раз. Если ООО «Стройсоюз» прописал цену в 3670 гривен за погонный метр, то в ООО «ТТ2006″ цена составляет 18 871 гривна за погонный метр», — отметили в Харьковском антикоррупционном центре.

Также в ХАЦ отметили, что цены подрядчиков местами существенно отличаются от рыночных. В качестве примера привели стоимость геотекстиля. Для домов №3 и №6 его будут покупать по 117 и 129 грн за квадратный метр. При том, что цены в магазинах Харькова — от 40 до 60 гривен за квадратный метр.

«На рекорд», по мнению экспертов, пошла цена подрядчиков на ПВХ мембраны. В строймагазинах они по 300 — 500 гривен, у строителей — по 1100 – 1352 гривны за квадратный метр.

Подобные отличия фиксируют и в стоимости других материалов, в частности строительных смесей и утеплителя.

«В целом в сметах всех трех подрядчиков десятки позиций вызывают вопрос о цене», — подытожили в ХАЦ.