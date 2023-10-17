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Заробляють на відновленні: у Харкові заявили про завищення цін будівельниками

Суспільство 09:30   17.10.2023
Оксана Горун
Заробляють на відновленні: у Харкові заявили про завищення цін будівельниками Ілюстративне фото

При відновленні будинків у Російській Лозовій “підрядники у кошторисах у рази завищують ціни”, заявили в Харківському антикорупційному центрі.

“Департамент капітального будівництва Харківської ОВА провів торги на відновлення трьох житлових будинків по вулиці ХПФ у Руській Лозовій. Загальна вартість робіт понад 36 млн грн. Ціни виявились завищеними, причому різниця на одне й те саме обладнання у різних підрядників може відрізнятись у рази”, – зазначили експерти ХАЦ.

Таких висновків вони дійшли, проаналізувавши закупівлі в системі ProZorro.

Три договори на проведення відновлювальних робіт департамент капбудівництва ХОВА уклав із різними підрядниками: будинок №7 за 12,5 млн грн відбудовує ТОВ “ТТ 2006”; будинок №6 за 12,2 млн – ТОВ “Будсоюз” та будинок №3 за 12,2 млн грн – ТОВ “Атлант Буд Партнер”.

Будинки знаходяться поруч, матеріали та обладнання для їх ремонту використовують схожі. Але ціни на них радикально відрізняються та завищені порівняно з ринковими, повідомляє ХАЦ.

Як приклад, вартість аератора з ПВХ для будинку №7 становить 887 гривень, а для будинку №3 – втричі дорожче. Наприклад, ТОВ “Будсоюз” заклав у кошторис придбання металевих дверей розмірами 0,9 х 2 метра вартістю 29 000 гривень. А ось два інших підрядника двері з такими розмірами закладають по ціні близько 14 000 гривень, тобто удвічі дешевше“, – навели приклади антикорупціонери.

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Різняться й ціни на пластикові вікна: в одного з підрядників вони коштують по 9125 грн за квадратний метр, у двох інших – по 8000 грн.

Але найбільше “відрізнилися” поручні з нержавіючої сталі.

“Ціна на перила з нержавіючої сталі у підрядників відрізняються уп’ятеро. Якщо ТОВ “Будсоюз” прописав ціну в 3670 гривень за погонний метр, то у ТОВ “ТТ2006” ціна становить 18 871 гривня за погонний метр”, – зазначили в Харківському антикорупційному центрі.

кошторис із завищеними цінами
Скріншот з кошторису підрядника ТОВ “ТТ2006”. Фото: ХАЦ

Також у ХАЦ зазначили, що ціни підрядників місцями суттєво відрізняються від ринкових. Як приклад навели вартість геотекстилю. Для будинків №3 та №6 його купуватимуть по 117 та 129 грн за квадратний метр. При тому, що ціни у магазинах Харкова – від 40 до 60 гривень за квадратний метр.

Ціни на геотекстиль у Харкові
Фото: скріншот

“На рекорд”, на думку експертів, пішла ціна підрядників на ПВХ мембрани. У будмагазинах вони по 300 – 500 гривень, у будівельників – по 1100 – 1352 гривні за квадратний метр.

Подібні відмінності фіксують у вартості інших матеріалів, зокрема будівельних сумішей та утеплювача.

“У цілому в кошторисах всіх трьох підрядників десятки позицій викликають питання щодо ціни”, – підсумували в ХАЦ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 09:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "При відновленні будинків у Російській Лозовій “підрядники у кошторисах у рази завищують ціни”, заявили в Харківському антикорупційному центрі".