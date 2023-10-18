В Харькове ищут женщину, пропавшую два дня назад (фото, приметы)

77-летняя Тамара Лучникова вышла из дому в Харькове около 10 или 11 утра 16 октября и до сих пор не вернулась.

«Жительница г. Харьков, ул. Верхняя Гиевская (р-н ул. Баррикадная, Холодногорский р-н). 16.10.2023 г. около 10:00-11:00 ушла из дома и по настоящее время не вернулась», — сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена». Они подчеркнули: «Очень нужны свидетели, которые бы видели пропавшую бабушку, чтобы понимать направление поиска».

Приметы пропавшей женщины: рост 155 см, среднего телосложения, седые короткие волнистые волосы, голубые глаза, большие родинки на шее. Вероятно она в очках и медленно передвигается.

Она была одета в зеленую куртку (цвета хаки), а с собой взяла темно-красную сумку.