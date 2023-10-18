У Харкові шукають жінку, яка зникла два дні тому (фото, прикмети)
77-річна Тамара Лучнікова вийшла з дому у Харкові близько 10 чи 11 ранку 16 жовтня і досі не повернулася.
“Мешканка м. Харків, вул. Верхня Гіївська (р-н вул. Барикадна, Холодногірський р-н). 16.10.2023 р. близько 10:00-11:00 пішла з дому і досі не повернулася”, – повідомили волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”. Вони наголосили: “Дуже потрібні свідки, які б бачили зниклу бабусю, щоб розуміти напрямок пошуку”.
Прикмети зниклої жінки: зріст 155 см, середньої статури, сиве коротке хвилясте волосся, блакитні очі, великі родимки на шиї. Ймовірно, вона в окулярах і повільно пересувається.
Вона була одягнена в зелену куртку (колір хакі), а з собою взяла темно-червону сумку.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: милена, пропала, розыск;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 23:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "77-річна Тамара Лучнікова вийшла з дому у Харкові близько 10 чи 11 ранку 16 жовтня і досі не повернулася".