У Харкові шукають жінку, яка зникла два дні тому (фото, прикмети)

77-річна Тамара Лучнікова вийшла з дому у Харкові близько 10 чи 11 ранку 16 жовтня і досі не повернулася.

“Мешканка м. Харків, вул. Верхня Гіївська (р-н вул. Барикадна, Холодногірський р-н). 16.10.2023 р. близько 10:00-11:00 пішла з дому і досі не повернулася”, – повідомили волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”. Вони наголосили: “Дуже потрібні свідки, які б бачили зниклу бабусю, щоб розуміти напрямок пошуку”.

Прикмети зниклої жінки: зріст 155 см, середньої статури, сиве коротке хвилясте волосся, блакитні очі, великі родимки на шиї. Ймовірно, вона в окулярах і повільно пересувається.

Вона була одягнена в зелену куртку (колір хакі), а з собою взяла темно-червону сумку.