Погибшая в Секторе Газа украинка Лейла Хижи была родом из Харькова
24-летняя гражданка Украины Лейла Хижи, погибшая в Секторе Газа 17 октября, была родом из Харькова.
«Лейла Хижи родилась в Харькове, где ее отец палестинец Гхази, тогда студент, встретил украинку Свету Куликову. Семья после учебы отца уехала в Газу. Лейла окончила Аль-Азхар в Каире, вышла замуж и родила дочь, которую назвали Елена. Вместе с матерью она работала в салоне красоты, где готовила палестинок к свадьбе» — рассказал в Facebook журналист Антон Наумлюк, общавшийся с родными погибшей женщины.
Как пишет журналист со ссылкой на свидетелей, после израильского удара Лейлу нашли в полуразрушенном доме, она закрывала собой дочь.
«Раненых Лейлу и Елену привезли в больницу, но через несколько часов туда привезли десятки раненых после взрыва у больницы Аль-Ахли. Врачей на всех не хватало. Лейлу спасти не удалось, двухмесячная дочь жива. Это первая подтвержденная смерть украинки в Секторе Газа. Раненый во время взрыва на шоссе Салах ад-Дина пожилой врач из Харькова в тяжелом состоянии, но жив. О других мы еще не знаем», — пишет Наумлюк.
Напомним, посольство Украины в Израиле подтверждает гибель в Израиле 18 украинцев. На территории Сектора Газа подтверждена гибель одного гражданина Украины.
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- Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: Лейла Хижи, Сектор Газа, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 10:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24-летняя гражданка Украины Лейла Хижи, погибшая в Секторе Газа 17 октября, была родом из Харькова.".