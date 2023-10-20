Погибшая в Секторе Газа украинка Лейла Хижи была родом из Харькова

24-летняя гражданка Украины Лейла Хижи, погибшая в Секторе Газа 17 октября, была родом из Харькова.

«Лейла Хижи родилась в Харькове, где ее отец палестинец Гхази, тогда студент, встретил украинку Свету Куликову. Семья после учебы отца уехала в Газу. Лейла окончила Аль-Азхар в Каире, вышла замуж и родила дочь, которую назвали Елена. Вместе с матерью она работала в салоне красоты, где готовила палестинок к свадьбе» — рассказал в Facebook журналист Антон Наумлюк, общавшийся с родными погибшей женщины.

Как пишет журналист со ссылкой на свидетелей, после израильского удара Лейлу нашли в полуразрушенном доме, она закрывала собой дочь.

«Раненых Лейлу и Елену привезли в больницу, но через несколько часов туда привезли десятки раненых после взрыва у больницы Аль-Ахли. Врачей на всех не хватало. Лейлу спасти не удалось, двухмесячная дочь жива. Это первая подтвержденная смерть украинки в Секторе Газа. Раненый во время взрыва на шоссе Салах ад-Дина пожилой врач из Харькова в тяжелом состоянии, но жив. О других мы еще не знаем», — пишет Наумлюк.

Напомним, посольство Украины в Израиле подтверждает гибель в Израиле 18 украинцев. На территории Сектора Газа подтверждена гибель одного гражданина Украины.