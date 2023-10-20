Байден сравнил Путина и ХАМАС: что говорил в обращении президент США (видео)

Президент США Джо Байден нынешней ночью второй раз за весь свой президентский срок обратился к народу с прайм-тайм речью из Овального кабинета. Она касалась выделения финансирования для оказания помощи Израилю и Украине.

С первых фраз Байден озвучил причину своего обращения — президенту важно было объяснить американцам, почему войны на других континентах имеют для них значение. Это прямая реакция на рост «изоляционистских» настроений в США и (соответственно) — рост поддержки популистов в стиле Трампа, ставящих во главу угла всей международной политики строительство стены на границе США и Мексики. Полностью речь президента опубликовала телекомпания CNN.

Президент назвал войны в Израиле и Украине «переломным моментом» — битвой между мировыми демократиями и автократиями.

«ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но их объединяет одно: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию, полностью уничтожить ее», — сказал Байден и подчеркнул, что американцы не могут позволить победить террористам.

«Я отказываюсь позволить этому случиться», — заявил президент.

Байден объяснил, что американская поддержка различных стран мира обеспечивает безопасность самой Америке. В том числе — «жизненно важной» для национальной безопасности США он назвал поддержку Украины и Израиля.

«История научила нас, что когда террористы не платят цену за свой террор, когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, они вызывают еще больший хаос, смерть и разрушения. Они продолжают идти. А цена и угроза для Америки в мире продолжают расти», — сказал Байден, и предупредил: «Если мы не остановим стремление Путина к власти и контролю в Украине, он не ограничится только Украиной».

Также президент США отметил, что за ситуацией в Украине наблюдают различные игроки по всему миру.

«Если мы уйдем и позволим Путину уничтожить независимость Украины, потенциальные агрессоры во всем мире получат смелость попытаться сделать то же самое. Риск конфликта и хаоса может распространиться и на другие части мира – в Индо-Тихоокеанский регион, на Ближний Восток, особенно на Ближний Восток», – сказал Байден.

Он сообщил, что намерен отправить в Конгресс срочный бюджетный запрос для финансирования, в том числе, поддержки Израиля и Украины.

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«Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды для американской безопасности на протяжении нескольких поколений», — подытожил Байден.

Президент США не назвал в обращении сумму, которую Белый дом будет просить у Конгресса для оказания помощи Украине. Однако американские СМИ сообщают, что администрация президента США запросила более 100 миллиардов долларов. Этот пакет — не только для Украины и Израиля. Он также содержит средства для оказания помощи Тайваню и строительства стены на границе между США и Мексикой. По данным источников, для Украины в пакете хотят предусмотреть финансирование в 60 млрд долларов — на весь следующий бюджетный год в США.