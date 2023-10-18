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Антиукраинский кандидат в спикеры Палаты представителей США проиграл выборы

Мир 22:02   18.10.2023
Оксана Горун
Антиукраинский кандидат в спикеры Палаты представителей США проиграл выборы Фото: EPA/UPG

Кандидат от Республиканской партии, ярый «трампист» Джим Джордан второй раз подряд недосчитался голосов своих однопартийцев. Причем на сей раз против его кандидатуры в спикеры проголосовало еще больше республиканцев.

Джим Джордан теряет поддержку республиканцев, пишет «Европейская правда». Во время голосования 18 октября кандидатуру сторонника Трампа поддержали только 199 республиканцев — на одного меньше, чем при первой попытке выбрать спикера. За другого кандидата от Республиканской партии Брайана Дональдса проголосовал Верн Бьюкенен. В предыдущем голосовании он поддержал Джордана.

Таким образом для избрания «трамписту» не хватило 18 голосов. Его соперник демократ Хаким Джеффрис набрал 212 голосов. Этого также недостаточно — необходимый минимум — 217.

Джим Джордан известен своей позицией против оказания США поддержки Украине. От спикера Палаты представителей напрямую зависит, какие решения будут выносить на голосование. Этот вопрос сейчас особенно актуален для Украины, которая ожидает принятия американского пакета помощи. На днях в Белом доме подтвердили, что планируют внести выделение средств для Украины и Израиля в один пакет.

Читайте также: Миллиарды для ВСУ: получит ли Украина деньги от США — мнения экспертов

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 22:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кандидат от Республиканской партии, ярый «трампист» Джим Джордан второй раз подряд недосчитался голосов своих однопартийцев. Причем на сей раз против его кандидатуры в спикеры проголосовало еще больше республиканцев".