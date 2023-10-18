Антиукраїнський кандидат у спікери Палати представників США програв вибори

Кандидат від Республіканської партії, затятий “трампіст” Джим Джордан вдруге поспіль недорахувався голосів своїх однопартійців. Причому цього разу проти його кандидатури у спікери проголосувало ще більше республіканців.

Джим Джордан втрачає підтримку республіканців, пише “Європейська правда”. Під час голосування 18 жовтня кандидатуру прихильника Трампа підтримали лише 199 республіканців – на одного менше, ніж за першої спроби обрати спікера. За іншого кандидата від Республіканської партії Брайана Дональдса проголосував Верн Бьюкенен. У попередньому голосуванні він підтримав Джордана.

Таким чином, для обрання “трампісту” не вистачило 18 голосів. Його суперник демократ Хакім Джефріс набрав 212 голосів. Цього також недостатньо – необхідний мінімум – 217.

Джим Джордан відомий своєю позицією проти надання США підтримки Україні. Від спікера Палати представників безпосередньо залежить, які рішення виноситимуть на голосування. Це питання зараз особливо актуальне для України, яка очікує на прийняття американського пакету допомоги. Днями в Білому домі підтвердили, що планують внести виділення коштів для України та Ізраїлю до одного пакету.