Байден порівняв Путіна та ХАМАС: що говорив у зверненні президент США (відео)

Президент США Джо Байден цієї ночі вдруге за весь свій президентський термін звернувся до народу з прайм-тайм промовою з Овального кабінету. Вона стосувалася виділення фінансування для надання допомоги Ізраїлю та Україні.

З перших фраз Байден озвучив причину свого звернення – президентові важливо було пояснити американцям, чому війни на інших континентах мають для них значення. Це пряма реакція на зростання “ізоляціоністських” настроїв у США та (відповідно) – зростання підтримки популістів у стилі Трампа, які ставлять в основу всієї міжнародної політики будівництво стіни на кордоні США та Мексики. Повністю промову президента опублікувала телекомпанія CNN.

Президент назвав війни в Ізраїлі та Україні “переломним моментом” – битвою між світовими демократіями та автократіями.

“ХАМАС і Путін становлять різні загрози, але їх об’єднує одне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію, повністю знищити її”, – сказав Байден і наголосив, що американці не можуть дозволити перемогти терористам.

“Я відмовляюся дозволити цьому статися”, – заявив президент.

Байден пояснив, що американська підтримка різних країн світу забезпечує безпеку Америці. У тому числі – “життєво важливою” для національної безпеки США він назвав підтримку України та Ізраїлю.

“Історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони викликають ще більший хаос, смерть та руйнування. Вони продовжують йти. А ціна та загроза для Америки у світі продовжують зростати”, — сказав Байден, і попередив: “Якщо ми не зупинимо прагнення Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною”.

Також президент США зазначив, що за ситуацією в Україні спостерігають різні гравці по всьому світу.

“Якщо ми підемо і дозволимо Путіну знищити незалежність України, потенційні агресори в усьому світі отримають сміливість спробувати зробити те саме”, – сказав Байден.

Він повідомив, що має намір відправити до Конгресу терміновий бюджетний запит для фінансування, зокрема підтримки Ізраїлю та України.

“Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди для американської безпеки протягом кількох поколінь”, – підсумував Байден.

Президент США не назвав у зверненні суму, яку Білий дім проситиме у Конгресу для надання допомоги Україні. Проте американські ЗМІ повідомляють, що адміністрація президента США запросила понад 100 мільярдів доларів. Цей пакет – не лише для України та Ізраїлю. Він також містить засоби для надання допомоги Тайваню та будівництва стіни на кордоні між США та Мексикою. За даними джерел, для України у пакеті хочуть передбачити фінансування у 60 млрд доларів – на весь наступний бюджетний рік у США.