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Загибла в Секторі Гази українка Лейла Хіжи була родом із Харкова

Події 10:49   20.10.2023
Олена Нагорна
Загибла в Секторі Гази українка Лейла Хіжи була родом із Харкова

24-річна громадянка України Лейла Хіжи, яка загинула у Секторі Гази 17 жовтня, була родом із Харкова.

“Лейла Хіжи народилася в Харкові, де її батько палестинець Гхазі, тоді студент, зустрів українку Світлану Куликову. Сім’я після навчання батька поїхала до Гази. Лейла закінчила Аль-Азхар у Каїрі, вийшла заміж і народила дочку, яку назвали Олена. Разом з матір’ю вона працювала в салоні краси, де готувала палестинок до весіль”, – розповів у фейсбуці журналіст Антон Наумлюк, який розмовляв із рідними загиблої жінки.

Як пише журналіст із посиланням на свідків, після ізраїльського удару Лейлу знайшли у напівзруйнованому будинку, вона закривала собою доньку.

“Поранених Лейлу та Олену привезли до лікарні, але за кілька годин туди привезли десятки поранених після вибуху біля лікарні Аль-Ахлі. Лікарів на всіх не вистачало. Лейлу врятувати не вдалося, двомісячна донька жива. Це перша підтверджена смерть українки в Секторі Гази. Поранений під час вибуху на шосе Салах ад-Діна літній лікар з Харкова у тяжкому стані, але живий. Про інших ми ще не знаємо”, – пише Наумлюк.

Нагадаємо, посольство України в Ізраїлі підтверджує загибель в Ізраїлі 18 українців. На території Сектору Гази підтверджено загибель одного громадянина України.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 10:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "24-річна громадянка України Лейла Хіжи, яка загинула у Секторі Гази 17 жовтня, була родом із Харкова.".