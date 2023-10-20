Загибла в Секторі Гази українка Лейла Хіжи була родом із Харкова
24-річна громадянка України Лейла Хіжи, яка загинула у Секторі Гази 17 жовтня, була родом із Харкова.
“Лейла Хіжи народилася в Харкові, де її батько палестинець Гхазі, тоді студент, зустрів українку Світлану Куликову. Сім’я після навчання батька поїхала до Гази. Лейла закінчила Аль-Азхар у Каїрі, вийшла заміж і народила дочку, яку назвали Олена. Разом з матір’ю вона працювала в салоні краси, де готувала палестинок до весіль”, – розповів у фейсбуці журналіст Антон Наумлюк, який розмовляв із рідними загиблої жінки.
Як пише журналіст із посиланням на свідків, після ізраїльського удару Лейлу знайшли у напівзруйнованому будинку, вона закривала собою доньку.
“Поранених Лейлу та Олену привезли до лікарні, але за кілька годин туди привезли десятки поранених після вибуху біля лікарні Аль-Ахлі. Лікарів на всіх не вистачало. Лейлу врятувати не вдалося, двомісячна донька жива. Це перша підтверджена смерть українки в Секторі Гази. Поранений під час вибуху на шосе Салах ад-Діна літній лікар з Харкова у тяжкому стані, але живий. Про інших ми ще не знаємо”, – пише Наумлюк.
Нагадаємо, посольство України в Ізраїлі підтверджує загибель в Ізраїлі 18 українців. На території Сектору Гази підтверджено загибель одного громадянина України.
Читайте також: Байден порівняв Путіна та ХАМАС: що говорив у зверненні президент США (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: Лейла Хижи, Сектор Газа, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Загибла в Секторі Гази українка Лейла Хіжи була родом із Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 10:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "24-річна громадянка України Лейла Хіжи, яка загинула у Секторі Гази 17 жовтня, була родом із Харкова.".