В Холодногорском районе Харькова перекладывают водоводы

В Холодногорском районе бригады комплекса «Харьковводоснабжение» перекладывают 144 м технически изношенного участка магистрального водовода диаметром 600 мм на ул. Автомобильной.

Трубопровод обеспечивает водоснабжение поселка Песочин и микрорайона «Мобиль».

Как сообщил мастер районной службы водопроводных сетей Артем Коваль, бригады меняют аварийный трубопровод методом санации с применением современных материалов и технологий.

«В данном случае метод санации наиболее экономически обоснованный, к тому же при таком подходе минимально повреждается территория проведения земляных работ. Ремонт осложнен глубиной залегания, сети проходят под дорогой и имеют сложную конфигурацию», — отметил Артем Коваль.

По его словам, завершить реконструкцию планируют до конца месяца, после чего территорию благоустроят.

Всего с начала года в Холодногорском районе заменили более 1 км водоводов, обновили 46 люков и установили 29 задвижек.