В Холодногорском районе Харькова перекладывают водоводы
В Холодногорском районе бригады комплекса «Харьковводоснабжение» перекладывают 144 м технически изношенного участка магистрального водовода диаметром 600 мм на ул. Автомобильной.
Трубопровод обеспечивает водоснабжение поселка Песочин и микрорайона «Мобиль».
Как сообщил мастер районной службы водопроводных сетей Артем Коваль, бригады меняют аварийный трубопровод методом санации с применением современных материалов и технологий.
«В данном случае метод санации наиболее экономически обоснованный, к тому же при таком подходе минимально повреждается территория проведения земляных работ. Ремонт осложнен глубиной залегания, сети проходят под дорогой и имеют сложную конфигурацию», — отметил Артем Коваль.
По его словам, завершить реконструкцию планируют до конца месяца, после чего территорию благоустроят.
Всего с начала года в Холодногорском районе заменили более 1 км водоводов, обновили 46 люков и установили 29 задвижек.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: водовод, ремонт, Харьков, Холодногорский район;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 17:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском районе бригады комплекса «Харьковводоснабжение» перекладывают 144 м технически изношенного участка магистрального водовода диаметром 600 мм на ул. Автомобильной.".