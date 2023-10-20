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В Холодногорском районе Харькова перекладывают водоводы

Общество 17:37   20.10.2023
Оксана Якушко
В Холодногорском районе Харькова перекладывают водоводы

В Холодногорском районе бригады комплекса «Харьковводоснабжение» перекладывают 144 м технически изношенного участка магистрального водовода диаметром 600 мм на ул. Автомобильной.

Трубопровод обеспечивает водоснабжение поселка Песочин и микрорайона «Мобиль».

Как сообщил мастер районной службы водопроводных сетей Артем Коваль, бригады меняют аварийный трубопровод методом санации с применением современных материалов и технологий.

«В данном случае метод санации наиболее экономически обоснованный, к тому же при таком подходе минимально повреждается территория проведения земляных работ. Ремонт осложнен глубиной залегания, сети проходят под дорогой и имеют сложную конфигурацию», — отметил Артем Коваль.

По его словам, завершить реконструкцию планируют до конца месяца, после чего территорию благоустроят.

Всего с начала года в Холодногорском районе заменили более 1 км водоводов, обновили 46 люков и установили 29 задвижек.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 17:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском районе бригады комплекса «Харьковводоснабжение» перекладывают 144 м технически изношенного участка магистрального водовода диаметром 600 мм на ул. Автомобильной.".