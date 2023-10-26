Армия РФ провела 13 атак на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте и обстрелах территории Украины в утренней сводке.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отразили 13 атак врага в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

В Украине в целом и на Харьковщине ночь прошла без воздушных тревог. Тем не менее враг в течение суток обстреливал населенные пункты страны из артиллерии. Под ударом было более 130 населенных пунктов, в том числе и в Харьковской области. За сутки армия РФ нанесла 50 авиаударов и совершила 49 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 78 боевых столкновений.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили три склада боеприпасов, шесть артиллерийских средств и радиолокационную станцию ПВО противника», — перечислили в ГШ.