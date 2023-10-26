Армия РФ провела 13 атак на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте и обстрелах территории Украины в утренней сводке.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отразили 13 атак врага в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.
В Украине в целом и на Харьковщине ночь прошла без воздушных тревог. Тем не менее враг в течение суток обстреливал населенные пункты страны из артиллерии. Под ударом было более 130 населенных пунктов, в том числе и в Харьковской области. За сутки армия РФ нанесла 50 авиаударов и совершила 49 обстрелов из РСЗО.
На фронте произошло 78 боевых столкновений.
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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск поразили три склада боеприпасов, шесть артиллерийских средств и радиолокационную станцию ПВО противника», — перечислили в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы, сводка;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 07:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте и обстрелах территории Украины в утренней сводке".