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Армия РФ провела 13 атак на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:14   26.10.2023
Оксана Горун
Армия РФ провела 13 атак на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте и обстрелах территории Украины в утренней сводке.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отразили 13 атак врага в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

В Украине в целом и на Харьковщине ночь прошла без воздушных тревог. Тем не менее враг в течение суток обстреливал населенные пункты страны из артиллерии. Под ударом было более 130 населенных пунктов, в том числе и в Харьковской области. За сутки армия РФ нанесла 50 авиаударов и совершила 49 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 78 боевых столкновений.

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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск поразили три склада боеприпасов, шесть артиллерийских средств и радиолокационную станцию ПВО противника», — перечислили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 07:14;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте и обстрелах территории Украины в утренней сводке".