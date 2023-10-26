Армія РФ провела 13 атак на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті та обстріли території України в ранковому зведенні.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області“, – поінформували в Генштабі.
В Україні загалом та на Харківщині ніч пройшла без повітряних тривог. Проте, ворог протягом доби обстрілював населені пункти країни з артилерії. Під ударом було понад 130 населених пунктів, у тому числі у Харківській області. За добу армія РФ завдала 50 авіаударів і здійснила 49 обстрілів із РСЗВ.
На фронті сталося 78 бойових зіткнень.
Читайте також: “План, який ми не можемо зрозуміти” – військовий про атаки РФ у бік Борової
“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ уразили три склади боєприпасів, шість артилерійських засобів та станцію радіолокації ППО противника”, – перерахували в ГШ.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, обстріли, сводка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Армія РФ провела 13 атак на Харківщині – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 07:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті та обстріли території України в ранковому зведенні".