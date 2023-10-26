Армія РФ провела 13 атак на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті та обстріли території України в ранковому зведенні.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області“, – поінформували в Генштабі.

В Україні загалом та на Харківщині ніч пройшла без повітряних тривог. Проте, ворог протягом доби обстрілював населені пункти країни з артилерії. Під ударом було понад 130 населених пунктів, у тому числі у Харківській області. За добу армія РФ завдала 50 авіаударів і здійснила 49 обстрілів із РСЗВ.

На фронті сталося 78 бойових зіткнень.

“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три склади боєприпасів, шість артилерійських засобів та станцію радіолокації ППО противника”, – перерахували в ГШ.