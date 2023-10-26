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Армія РФ провела 13 атак на Харківщині – Генштаб

Події 07:14   26.10.2023
Оксана Горун
Армія РФ провела 13 атак на Харківщині – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті та обстріли території України в ранковому зведенні.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області“, – поінформували в Генштабі.

В Україні загалом та на Харківщині ніч пройшла без повітряних тривог. Проте, ворог протягом доби обстрілював населені пункти країни з артилерії. Під ударом було понад 130 населених пунктів, у тому числі у Харківській області. За добу армія РФ завдала 50 авіаударів і здійснила 49 обстрілів із РСЗВ.

На фронті сталося 78 бойових зіткнень.

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“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ уразили три склади боєприпасів, шість артилерійських засобів та станцію радіолокації ППО противника”, – перерахували в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 07:14;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті та обстріли території України в ранковому зведенні".