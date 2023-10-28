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РФ не проводила штурмов на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ

Происшествия 07:47   28.10.2023
Оксана Якушко
РФ не проводила штурмов на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ

Под артиллерийским огнем оказались около 80 населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 60 боев. Всего россияне нанесли 8 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили 61 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету Искандер-М, зенитные управляемые ракеты С-300/400 и ударные БпЛА типа «Shahed-136/131» . Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено большинство ударных БпЛА и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении россияне не проводили штурмов, продолжали перегруппировку войск.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 07:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под артиллерийским огнем оказались около 80 населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, сообщил Генштаб ВСУ.".