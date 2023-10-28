РФ не проводила штурмов на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ
Под артиллерийским огнем оказались около 80 населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, сообщил Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки произошло 60 боев. Всего россияне нанесли 8 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили 61 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
Также российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету Искандер-М, зенитные управляемые ракеты С-300/400 и ударные БпЛА типа «Shahed-136/131» . Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено большинство ударных БпЛА и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59.
На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении россияне не проводили штурмов, продолжали перегруппировку войск.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: артиллерия, Генштаб ВСУ, обстрел, россияне, рф, Харьковская область, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2023 в 07:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под артиллерийским огнем оказались около 80 населённых пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, сообщил Генштаб ВСУ.".