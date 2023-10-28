РФ не проводила штурмів на Куп’янському напрямку Харківщини– Генштаб ЗСУ

Під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося 60 боїв. Загалом росіяни завдали 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили 61 обстріл з РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах.

Також, минулої доби, російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 4 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету Іскандер-М, зенітні керовані ракети С-300/400 та ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено більшість ударних БпЛА та 3 керовані авіаційні ракети Х-59.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку росіяни не проводили штурмів, натомість продовжували перегрупування військ.