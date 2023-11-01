На Харьковщине задержали мужчин, пытавшихся убить жителя Бучи. Кадры нападения
Двух нападавших, которые разработали и почти воплотили план убийства жителя Бучи поймали в Харьковской области.
По данным Киевской областной прокуратуры, подозреваемые в течение нескольких недель следили за бучанцем. 25 октября, согласно разработанному плану, преступники в балаклавах приехали в дом мужчины. Когда он выезжал со двора на авто, один из нападавших подбежал к машине и совершил 8 выстрелов в область водительского сиденья, в результате чего потерпевший получил ранение в живот.
После этого стрелок с сообщником сбежали. Их правоохранители задержали на территории Харьковщины.
Сейчас мужчины находятся в СИЗО. Им сообщили о подозрении по факту покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 УКУ).
Читайте также: Двойное убийство во время оккупации Купянска: прокуратура разоблачила мужчину
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Бучи, житель, нападавшие, прокуратура, СИЗО, убийство, убит, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине задержали мужчин, пытавшихся убить жителя Бучи. Кадры нападения»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 15:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух нападавших, которые разработали и почти воплотили план убийства жителя Бучи поймали в Харьковской области.".