На Харьковщине задержали мужчин, пытавшихся убить жителя Бучи. Кадры нападения

Двух нападавших, которые разработали и почти воплотили план убийства жителя Бучи поймали в Харьковской области.

По данным Киевской областной прокуратуры, подозреваемые в течение нескольких недель следили за бучанцем. 25 октября, согласно разработанному плану, преступники в балаклавах приехали в дом мужчины. Когда он выезжал со двора на авто, один из нападавших подбежал к машине и совершил 8 выстрелов в область водительского сиденья, в результате чего потерпевший получил ранение в живот.

После этого стрелок с сообщником сбежали. Их правоохранители задержали на территории Харьковщины.

Сейчас мужчины находятся в СИЗО. Им сообщили о подозрении по факту покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 УКУ).