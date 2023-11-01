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На Харьковщине задержали мужчин, пытавшихся убить жителя Бучи. Кадры нападения

Происшествия 15:21   01.11.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине задержали мужчин, пытавшихся убить жителя Бучи. Кадры нападения

Двух нападавших, которые разработали и почти воплотили план убийства жителя Бучи поймали в Харьковской области.

По данным Киевской областной прокуратуры, подозреваемые в течение нескольких недель следили за бучанцем. 25 октября, согласно разработанному плану, преступники в балаклавах приехали в дом мужчины. Когда он выезжал со двора на авто, один из нападавших подбежал к машине и совершил 8 выстрелов в область водительского сиденья, в результате чего потерпевший получил ранение в живот.

После этого стрелок с сообщником сбежали. Их правоохранители задержали на территории Харьковщины.

Сейчас мужчины находятся в СИЗО. Им сообщили о подозрении по факту покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 15:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух нападавших, которые разработали и почти воплотили план убийства жителя Бучи поймали в Харьковской области.".