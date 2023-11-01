На Харківщині затримали чоловіків, які хотіли вбити жителя Бучі. Кадри нападу
Двох нападників, які розробили й майже втілили план вбивства мешканця Бучі піймали в Харківській області.
За даними Київської обласної прокуратури, підозрювані впродовж декількох тижнів слідкували за бучанцем. 25 жовтня, згідно з розробленим планом, зловмисники у балаклавах приїхали до будинку чоловіка. Коли він виїжджав з подвір’я на авто, один з нападників підбіг до машини і здійснив 8 пострілів в область водійського сидіння, внаслідок чого потерпілий зазнав поранення в живіт.
Після цього стрілок та спільник втекли. Нападників правоохоронці затримали на території Харківщини.
Наразі чоловіки перебувають у СІЗО. Їм повідомили про підозру за фактом замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 15:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох нападників, які розробили й майже втілили план вбивства мешканця Бучі піймали в Харківській області.".