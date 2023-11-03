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Более 150 млн грн финансовой помощи получили харьковчане за поврежденное жилье

Общество 18:49   03.11.2023
Оксана Якушко
Более 150 млн грн финансовой помощи получили харьковчане за поврежденное жилье

Более 150 млн грн финансовой помощи получили харьковчане в рамках программы есть Восстановление, сообщили в мэрии.

Более 9,3 тыс. обращений на возмещение ущерба, причиненного в результате обстрелов, поступило в Департамент жилищно-коммунального хозяйства. Более 6,4 тыс. заявок специальная комиссия уже отработала.

Получить государственную выплату на ремонт своего жилья, имеющего незначительные повреждения в результате обстрелов, может каждый харьковчанин. Для этого необходимо подать заявку в приложении «Дія».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 18:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 150 млн грн финансовой помощи получили харьковчане в рамках программы есть Восстановление, сообщили в мэрии.".