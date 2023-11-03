Более 150 млн грн финансовой помощи получили харьковчане за поврежденное жилье
Более 150 млн грн финансовой помощи получили харьковчане в рамках программы есть Восстановление, сообщили в мэрии.
Более 9,3 тыс. обращений на возмещение ущерба, причиненного в результате обстрелов, поступило в Департамент жилищно-коммунального хозяйства. Более 6,4 тыс. заявок специальная комиссия уже отработала.
Получить государственную выплату на ремонт своего жилья, имеющего незначительные повреждения в результате обстрелов, может каждый харьковчанин. Для этого необходимо подать заявку в приложении «Дія».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: євідновлення, компенсация, финансовая помощь, Харьков, харьковчане;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 18:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 150 млн грн финансовой помощи получили харьковчане в рамках программы есть Восстановление, сообщили в мэрии.".