Более 150 млн грн финансовой помощи получили харьковчане за поврежденное жилье

Более 150 млн грн финансовой помощи получили харьковчане в рамках программы есть Восстановление, сообщили в мэрии.

Более 9,3 тыс. обращений на возмещение ущерба, причиненного в результате обстрелов, поступило в Департамент жилищно-коммунального хозяйства. Более 6,4 тыс. заявок специальная комиссия уже отработала.

Получить государственную выплату на ремонт своего жилья, имеющего незначительные повреждения в результате обстрелов, может каждый харьковчанин. Для этого необходимо подать заявку в приложении «Дія».

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