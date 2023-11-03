Понад 150 млн грн допомоги отримали харків’яни за пошкоджене житло

Понад 150 млн грн фінансової допомоги отримали харків’яни у рамках програми є Відновлення, повідомили у мерії.

Більше 9,3 тис. звернень на відшкодування збитків, завданих у результаті обстрілів, надійшло до Департаменту житлово-комунального господарства. Понад 6,4 тис. заявок спеціальна комісія вже відпрацювала.

Отримати державну виплату на ремонт свого житла, яке має незначні пошкодження внаслідок обстрілів, може кожен харків’янин. Для цього необхідно подати заявку в застосунку «Дія».