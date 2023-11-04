Ракетный удар по Купянску и обстрел завода в Волчанске. Сводка Синегубова

В результате обстрела Волчанска на Харьковщине повреждены здание маслоэкстракционного завода и фундамент ранее разрушенного жилого дома, сообщает в суточной сводке глава ХОВА Олег Синегубов.

Также, по его данным, по окрестностям Купянска армия РФ нанесла ракетный удар.

Под обстрелами врага также находились Плетеневка, Благодатовка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое и другие населенные пункты.

За сутки пострадавших в результате обстрелов нет, отметил Синегубов.