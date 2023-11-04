Live
  • Сб 04.11.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.27
  • EUR 38.67

Ракетный удар по Купянску и обстрел завода в Волчанске. Сводка Синегубова

Общество 08:34   04.11.2023
Виктория Яковенко
Ракетный удар по Купянску и обстрел завода в Волчанске. Сводка Синегубова Фото: glavcom.ua

В результате обстрела Волчанска на Харьковщине повреждены здание маслоэкстракционного завода и фундамент ранее разрушенного жилого дома, сообщает в суточной сводке глава ХОВА Олег Синегубов.

Также, по его данным, по окрестностям Купянска армия РФ нанесла ракетный удар.

Под обстрелами врага также находились Плетеневка, Благодатовка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое и другие населенные пункты.

За сутки пострадавших в результате обстрелов нет, отметил Синегубов.

Читайте также: Россияне штурмовали возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Житель Балаклеи заплатил почти четверть миллиона, чтобы устроиться на работу
Житель Балаклеи заплатил почти четверть миллиона, чтобы устроиться на работу
03.11.2023, 18:27
Чтоб не переименовывать Красноград, мэрия провела расследование: что выяснили
Чтоб не переименовывать Красноград, мэрия провела расследование: что выяснили
03.11.2023, 11:17
Ракетный удар по Купянску и обстрел завода в Волчанске. Сводка Синегубова
Ракетный удар по Купянску и обстрел завода в Волчанске. Сводка Синегубова
04.11.2023, 08:34
Если блэкаут. В мэрии Харькова сообщили, как будут работать магазины и аптеки
Если блэкаут. В мэрии Харькова сообщили, как будут работать магазины и аптеки
03.11.2023, 12:47
«Россия хотела Харьков». Зеленский сказал, что город есть и будет свободным
«Россия хотела Харьков». Зеленский сказал, что город есть и будет свободным
03.11.2023, 21:28
«Личный состав они не жалеют» – ГПСУ о штурмах РФ в районе Купянска
«Личный состав они не жалеют» – ГПСУ о штурмах РФ в районе Купянска
04.11.2023, 10:04

Новости по теме:

08:47
Восемь пожаров из-за обстрелов за сутки произошли на Харьковщине
10:30
Погибли женщина и мужчина из-за обстрелов на Харьковщине (фото)
16:41
Армия РФ стреляет по гражданским авто: погибшие в Купянском районе и Волчанске
10:30
Погибший и двое раненых: полиция показала последствия обстрелов Харьковщины
08:56
Синегубов: пострадавших за сутки нет, в Купянске ударами повреждены дома

Вы читали новость: «Ракетный удар по Купянску и обстрел завода в Волчанске. Сводка Синегубова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 08:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела Волчанска на Харьковщине повреждены здание маслоэкстракционного завода и фундамент ранее разрушенного жилого дома, сообщает в суточной сводке глава ХОВА Олег Синегубов.".