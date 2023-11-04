Ракетный удар по Купянску и обстрел завода в Волчанске. Сводка Синегубова
Фото: glavcom.ua
В результате обстрела Волчанска на Харьковщине повреждены здание маслоэкстракционного завода и фундамент ранее разрушенного жилого дома, сообщает в суточной сводке глава ХОВА Олег Синегубов.
Также, по его данным, по окрестностям Купянска армия РФ нанесла ракетный удар.
Под обстрелами врага также находились Плетеневка, Благодатовка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое и другие населенные пункты.
За сутки пострадавших в результате обстрелов нет, отметил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Вовчанск, волчанск, завод, купянск, обстрел, синєгубов, синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 08:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела Волчанска на Харьковщине повреждены здание маслоэкстракционного завода и фундамент ранее разрушенного жилого дома, сообщает в суточной сводке глава ХОВА Олег Синегубов.".