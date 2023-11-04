Ракетний удар по Куп’янську й обстріл заводу у Вовчанську. Зведення Синєгубова

Внаслідок обстрілу Вовчанська на Харківщині пошкоджені будівля олійноекстракційного заводу та фундамент раніше зруйнованого житлового будинку, повідомляє у добовому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також, за його даними, по околицях Куп’янська армія РФ завдала ракетного удару.

Під обстрілами ворога також перебували Плетенівка, Благодатівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове та інші населені пункти.

За добу постраждалих внаслідок обстрілів немає, зазначив Синєгубов.