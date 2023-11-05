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«Орфей». Харьковские актеры создали «щит» от идей «русского мира» (фото)

Культура 17:05   05.11.2023
Елена Нагорная
«Орфей». Харьковские актеры создали «щит» от идей «русского мира» (фото) Фото: театр «P.S.»

Коллективы нескольких харьковских театров поставили спектакль «Орфей». Его хотят показывать жителям деоккупированных громад региона и прифронтовых территорий.

В основе постановки — классическая драматическая поэма Леси Украинки «Орфеево чудо» и пьеса «Орфей. Чудо» Елизаветы Банниковой, написанная специально для харьковского проекта, сообщил журналистам его руководитель, актер и директор программ театра «P.S.» Кирилл Лукаш.

По его словам, «Орфей» — культурный продукт нескольких харьковских театров: «Постскриптум», ХАУДТ им. Т.Г. Шевченко «Березиль» и ХАДТ. Его реализовали при поддержке Украинского культурного фонда.

Цель проекта — обеспечение культурных потребностей деоккупированных территорий и возвращение освобожденных громад к украинскому контексту. Актеры считают, что их продукт поможет уберечь зрителя от идей «русского мира».

Постановку уже посмотрели в Изюмской громаде Харьковской области и городе Константиновка Донецкой области. Запланированы показы еще в трех громадах Харьковщины, которые не называют из соображений безопасности.

«Культура и искусство — это составляющая национальной безопасности Украины. Нынешняя активная фаза почти четырехсотлетней войны этому яркое свидетельство. Сегодня, по моему мнению, война ведется за носителя культуры — не ради получения территорий или ресурсов. Враг поэтому и ворует украинских детей, чтобы они через годы забыли, что они украинцы, а их дети даже этого и не знали. Если наш сумасшедший сосед сознательно сделал свою культуру и искусство оружием, то для украинцев — культурный код должен стать щитом», — убежден Кирилл Лукаш.


Фото: театр «P.S.»

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 17:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коллективы нескольких харьковских театров поставили спектакль «Орфей», который хотят показывать жителям деоккупированных громад региона и прифронтовых территорий.".