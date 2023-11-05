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“Орфей”. Харківські актори створили “щит” від ідей “русского мира” (фото)

Культура 17:05   05.11.2023
Олена Нагорна
“Орфей”. Харківські актори створили “щит” від ідей “русского мира” (фото) Фото: театр “P.S.”

Колективи кількох харківських театрів поставили виставу “Орфей”. Її хочуть показувати мешканцям деокупованих громад регіону та прифронтових територій.

В основі постановки – класична драматична поема Лесі Українки “Орфеєве диво” та п’єса “Орфей. Чудо” Єлизавети Баннікової, написана спеціально для харківського проєкту, повідомив журналістам його керівник, актор та директор програм театру “P.S.” Кирило Лукаш.

За його словами, “Орфей” – культурний продукт кількох харківських театрів: “Постскриптум”, ХАУДТ ім. Т.Г. Шевченка “Березіль” та ХАДТ. Його реалізували за підтримки Українського культурного фонду.

Метою проєкту є забезпечення культурних потреб деокупованих територій та повернення звільнених громад до українського контексту. Актори вважають, що їхній продукт допоможе вберегти глядача від ідей “русского мира”.

Постановку вже побачили в Ізюмській громаді Харківської області та місті Костянтинівка Донецької області. Заплановані покази ще у трьох громадах Харківщини, які не називають із міркувань безпеки.

Культура та мистецтво – це складова національної безпеки України. Нинішня активна фаза майже чотирьохсотрічної війни цьому яскраве свідчення. Сьогодні, на мою думку, війна ведеться за носія культури – не заради здобуття територій чи ресурсів. Ворог тому й краде українських дітей, аби вони через роки забули, що вони українці, а їхні діти навіть того й не знали. Якщо наш скажений сусід свідомо зробив свою культуру та мистецтво зброєю, то для українців – культурний код має стати щитом“, – переконаний Кирило Лукаш.


Фото: театр “P.S.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 17:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колективи кількох харківських театрів поставили виставу “Орфей”. Її хочуть показувати мешканцям деокупованих громад регіону та прифронтових територій.".