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Польский доброволец, воевавший за Украину, умер в Харькове

Происшествия 16:05   05.11.2023
Елена Нагорная
Польский доброволец, воевавший за Украину, умер в Харькове Фото: Каролина Баца-Погожельская

В Харькове в больнице умер 49-летний польский доброволец Мацей Беднарский, воевавший в Украине с российскими оккупантами. Две недели назад он попал в тяжелое ДТП, после чего боролся за жизнь в медучреждении.

Об этом сообщила в Facebook журналистка Каролина Баца-Погожельская, ухаживавшая за Мацеем Беднарским в больнице после аварии, передает издание «Польское радио».

По словам журналистки, поляк воевал на Авдеевском направлении. Перед ДТП он возвращался с позиции в Авдеевке. Бойца планировали вывести из комы и транспортировать в Киев.

Каролина Баца-Погожельская поблагодарила врачей военного госпиталя в Харькове за то, что сделали все возможное, пытаясь его спасти.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 16:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в больнице умер 49-летний польский доброволец Мацей Беднарский, воевавший в Украине с российскими оккупантами. Две недели назад он попал в тяжелое ДТП, после чего боролся за жизнь в медучреждении.".