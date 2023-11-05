Польский доброволец, воевавший за Украину, умер в Харькове

В Харькове в больнице умер 49-летний польский доброволец Мацей Беднарский, воевавший в Украине с российскими оккупантами. Две недели назад он попал в тяжелое ДТП, после чего боролся за жизнь в медучреждении.

Об этом сообщила в Facebook журналистка Каролина Баца-Погожельская, ухаживавшая за Мацеем Беднарским в больнице после аварии, передает издание «Польское радио».

По словам журналистки, поляк воевал на Авдеевском направлении. Перед ДТП он возвращался с позиции в Авдеевке. Бойца планировали вывести из комы и транспортировать в Киев.

Каролина Баца-Погожельская поблагодарила врачей военного госпиталя в Харькове за то, что сделали все возможное, пытаясь его спасти.