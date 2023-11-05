Польский доброволец, воевавший за Украину, умер в Харькове
Фото: Каролина Баца-Погожельская
В Харькове в больнице умер 49-летний польский доброволец Мацей Беднарский, воевавший в Украине с российскими оккупантами. Две недели назад он попал в тяжелое ДТП, после чего боролся за жизнь в медучреждении.
Об этом сообщила в Facebook журналистка Каролина Баца-Погожельская, ухаживавшая за Мацеем Беднарским в больнице после аварии, передает издание «Польское радио».
По словам журналистки, поляк воевал на Авдеевском направлении. Перед ДТП он возвращался с позиции в Авдеевке. Бойца планировали вывести из комы и транспортировать в Киев.
Каролина Баца-Погожельская поблагодарила врачей военного госпиталя в Харькове за то, что сделали все возможное, пытаясь его спасти.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: больница, доброволець, Польша, умер, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 16:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в больнице умер 49-летний польский доброволец Мацей Беднарский, воевавший в Украине с российскими оккупантами. Две недели назад он попал в тяжелое ДТП, после чего боролся за жизнь в медучреждении.".