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Польський доброволець, який воював за Україну, помер у Харкові

Події 16:05   05.11.2023
Олена Нагорна
Польський доброволець, який воював за Україну, помер у Харкові

У Харкові в лікарні помер 49-річний польський доброволець Мацєй Беднарський, який воював в Україні із російськими окупантами. Два тижні тому він потрапив у тяжку ДТП, після чого боровся за життя в медустанові.

Про це повідомила у фейсбуці журналістка Кароліна Баца-Поґожельська, яка доглядала за Мацєєм Беднарським в лікарні після аварії, передає видання “Польське радіо”.

За словами журналістки, поляк воював на Авдіївському напрямку. Перед ДТП він повертався з позиції в Авдіївці. Бійця планували вивести з коми та транспортувати до Києва.

Кароліна Баца-Поґожельська подякувала лікарям військового шпиталю у Харкові за те, що зробили все можливе, намагаючись його врятувати.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 16:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові в лікарні помер 49-річний польський доброволець Мацєй Беднарський, який воював в Україні із російськими окупантами. Два тижні тому він потрапив у тяжку ДТП, після чого боровся за життя в медустанові.".