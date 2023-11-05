Польський доброволець, який воював за Україну, помер у Харкові

У Харкові в лікарні помер 49-річний польський доброволець Мацєй Беднарський, який воював в Україні із російськими окупантами. Два тижні тому він потрапив у тяжку ДТП, після чого боровся за життя в медустанові.

Про це повідомила у фейсбуці журналістка Кароліна Баца-Поґожельська, яка доглядала за Мацєєм Беднарським в лікарні після аварії, передає видання “Польське радіо”.

За словами журналістки, поляк воював на Авдіївському напрямку. Перед ДТП він повертався з позиції в Авдіївці. Бійця планували вивести з коми та транспортувати до Києва.

Кароліна Баца-Поґожельська подякувала лікарям військового шпиталю у Харкові за те, що зробили все можливе, намагаючись його врятувати.