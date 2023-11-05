В Безлюдовке под Харьковом спасли рыбака, выпавшего из лодки

Утром 5 ноября в поселке Безлюдовка Харьковского района чрезвычайники спасли 53-летнего рыбака.

Около 10:30 спасатели выехали на место и спустя несколько минут вытащили на берег мужчину, который выпал из лодки и уже едва мог держаться за нее, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Рыбак получил сильное переохлаждение. Его передали медикам скорой помощи.