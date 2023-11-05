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В Безлюдовке под Харьковом спасли рыбака, выпавшего из лодки

Происшествия 14:28   05.11.2023
Елена Нагорная
В Безлюдовке под Харьковом спасли рыбака, выпавшего из лодки

Утром 5 ноября в поселке Безлюдовка Харьковского района чрезвычайники спасли 53-летнего рыбака.

Около 10:30 спасатели выехали на место и спустя несколько минут вытащили на берег мужчину, который выпал из лодки и уже едва мог держаться за нее, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Рыбак получил сильное переохлаждение. Его передали медикам скорой помощи.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 14:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 5 ноября в поселке Безлюдовка Харьковского района чрезвычайники спасли 53-летнего рыбака.".