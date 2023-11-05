В Безлюдовке под Харьковом спасли рыбака, выпавшего из лодки
Утром 5 ноября в поселке Безлюдовка Харьковского района чрезвычайники спасли 53-летнего рыбака.
Около 10:30 спасатели выехали на место и спустя несколько минут вытащили на берег мужчину, который выпал из лодки и уже едва мог держаться за нее, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Рыбак получил сильное переохлаждение. Его передали медикам скорой помощи.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: безлюдовка, водоем, ГСЧС, рыбак, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 14:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 5 ноября в поселке Безлюдовка Харьковского района чрезвычайники спасли 53-летнего рыбака.".