У Безлюдівці під Харковом врятували рибалку, який випав із човна

Вранці 5 листопада у селищі Безлюдівка Харківського району надзвичайники врятували 53-річного рибалку.

Близько 10:30 рятувальники виїхали на місце і за кілька хвилин витягли на берег чоловіка, який випав з човна і вже ледве міг триматися за нього, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рибалка отримав сильне переохолодження. Його передали медикам швидкої допомоги.