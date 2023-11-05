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У Безлюдівці під Харковом врятували рибалку, який випав із човна

Події 14:28   05.11.2023
Олена Нагорна
У Безлюдівці під Харковом врятували рибалку, який випав із човна

Вранці 5 листопада у селищі Безлюдівка Харківського району надзвичайники врятували 53-річного рибалку.

Близько 10:30 рятувальники виїхали на місце і за кілька хвилин витягли на берег чоловіка, який випав з човна і вже ледве міг триматися за нього, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рибалка отримав сильне переохолодження. Його передали медикам швидкої допомоги.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 14:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 5 листопада у селищі Безлюдівка Харківського району надзвичайники врятували 53-річного рибалку.".