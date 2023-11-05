У Безлюдівці під Харковом врятували рибалку, який випав із човна
Вранці 5 листопада у селищі Безлюдівка Харківського району надзвичайники врятували 53-річного рибалку.
Близько 10:30 рятувальники виїхали на місце і за кілька хвилин витягли на берег чоловіка, який випав з човна і вже ледве міг триматися за нього, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рибалка отримав сильне переохолодження. Його передали медикам швидкої допомоги.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 14:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 5 листопада у селищі Безлюдівка Харківського району надзвичайники врятували 53-річного рибалку.".