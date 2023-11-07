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Более 900 Пунктів Незламності уже готовы для работы в Харьковской области

Общество 16:32   07.11.2023
Оксана Якушко
Более 900 Пунктів Незламності уже готовы для работы в Харьковской области Фото: Харьковский горсовет

В Харьковской области готовы к работе 936 Пунктів Незламності : 912 пунктов уже развернули, еще 24 – в резерве, сообщили в ХОВА со ссылкой на Департамент гражданской защиты.

Пункти Незламності развернули военные администрации всех уровней и органов местного самоуправления, подразделения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на базе железнодорожных вокзалов и объектов ответственного бизнеса.

«С 20 октября граждане могут получить информацию о местоположении и режиме работы Пунктов Незламності в мобильном приложении «Дія». Однако из соображений безопасности не все пункты на территории области освещены на интерактивной карте, их адреса и расположение можно узнать в органах местного самоуправления», – сообщают в Департаменте.

В Пунктах Незламності можно согреться, зарядить мобильные устройства, получить доступ в Интернет. В случае аварийного отключения света или тепла более чем на 3 часа Пункти Незламності планируют переводить в круглосуточный режим работы.

Справка. За все время функционирования Пунктов Незламності в Харьковской области их посетили более 178 тысяч граждан, в том числе за октябрь 2023 – 3936 человек.

Читайте также: Требования к “пунктам незламності” на Харьковщине сообщила Госпродпотребслужба

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 16:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области готовы к работе 936 Пунктів Незламності : 912 пунктов уже развернули, еще 24 – в резерве, сообщили в ХОВА со ссылкой на Департамент гражданской защиты.".