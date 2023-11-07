Понад 900 Пунктів Незламності вже готові для роботи на Харківщині

Наразі в Харківській області готові для роботи 936 Пунктів Незламності: 912 пунктів уже розгорнули, ще 24 – у резерві, повідомили в ХОВА із посиланням на Департамент цивільного захисту.

Пункти Незламності розгорнули військові адміністрації всіх рівнів і органів місцевого самоврядування, підрозділи ГУ ДСНС України у Харківській області, на базі залізничних вокзалів і об’єктів відповідального бізнесу.

«З 20 жовтня громадяни можуть отримати інформацію про місце розташування та режим роботи Пунктів Незламності у мобільному застосунку «Дія». Проте з міркувань безпеки не всі пункти на території області висвітлені на інтерактивній мапі, їх адреси та розташування можна також дізнатися в органах місцевого самоврядування», – повідомляють у Департаменті.

У Пунктах Незламності можна зігрітися, зарядити мобільні пристрої, отримати доступ до Інтернету. У разі аварійного відключення світла або тепла більш ніж на 3 години, Пункти Незламності планують переводити в цілодобовий режим роботи.

Довідка. За весь час функціонування Пунктів Незламності в Харківській області їх відвідало понад 178 тисяч громадян, у тому числі за жовтень 2023 – 3936 осіб.