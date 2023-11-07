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Прохладно и ливень днем. Прогноз погоды в Харькове и области на 8 ноября

Общество 19:52   07.11.2023
Елена Нагорная
Прохладно и ливень днем. Прогноз погоды в Харькове и области на 8 ноября Фото: Василий Голосный

В среду, 8 ноября, в Харькове и области ночью осадки не предвидятся, а вот днем прогнозируются сильные дожди, которым присвоен I уровень опасности, желтый.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров покажут от 4 до 6 градусов тепла. Днем — 10 — 12 градусов.

По области ночью температура составит 2 — 7 градусов тепла, местами туман. Днем — 8 — 13 градусов.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 19:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 8 ноября, в Харькове и области ночью осадки не предвидятся, а вот днем прогнозируются сильные дожди, которым присвоен I уровень опасности, желтый.".