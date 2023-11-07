Прохладно и ливень днем. Прогноз погоды в Харькове и области на 8 ноября
Фото: Василий Голосный
В среду, 8 ноября, в Харькове и области ночью осадки не предвидятся, а вот днем прогнозируются сильные дожди, которым присвоен I уровень опасности, желтый.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров покажут от 4 до 6 градусов тепла. Днем — 10 — 12 градусов.
По области ночью температура составит 2 — 7 градусов тепла, местами туман. Днем — 8 — 13 градусов.
Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, погода, прогноз, туман, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 19:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 8 ноября, в Харькове и области ночью осадки не предвидятся, а вот днем прогнозируются сильные дожди, которым присвоен I уровень опасности, желтый.".