Прохолодно і злива вдень. Прогноз погоди в Харкові та області на 8 листопада
Фото: Василь Голосний
У середу, 8 листопада, у Харкові та області вночі опади не передбачаються, а от удень прогнозуються сильні дощі, яким присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів покажуть від 4 до 6 градусів тепла. Вдень – 10 – 12 градусів.
По області вночі температура становитиме 2 – 7 градусів тепла, місцями туман. Вдень – 8 – 13 градусів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 19:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 8 листопада, у Харкові та області вночі опади не передбачаються, а от удень прогнозуються сильні дощі, яким присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.".