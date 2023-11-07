Прохолодно і злива вдень. Прогноз погоди в Харкові та області на 8 листопада

У середу, 8 листопада, у Харкові та області вночі опади не передбачаються, а от удень прогнозуються сильні дощі, яким присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів покажуть від 4 до 6 градусів тепла. Вдень – 10 – 12 градусів.

По області вночі температура становитиме 2 – 7 градусів тепла, місцями туман. Вдень – 8 – 13 градусів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.