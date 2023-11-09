КВБО разрабатывает новые формы взаимодействия с харьковскими водителями

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» разрабатывает новые формы взаимодействия с водителями, которые нарушают правила парковки и усложняют проезд спецтранспорта.

За последние полгода благодаря профилактической работе предприятия и помощи активистов в Харькове уменьшилось количество случаев неправильной парковки автомобилей возле контейнеров для сбора бытовых отходов.

Однако в последнее время, в связи с возвращением в Харьков его жителей, стала актуальной другая проблема — парковка большого количества автомобилей во дворах, на внутриквартальных дорогах, в том числе на поворотах и у перекрестков, что мешает проезду спецтранспорта КВБО. В частности, коммунальщикам сложно проехать по узким дорогам во дворах домов на ул. Гвардейцев-Широнинцев, 65, 127, ул. Героев Труда (участок между домами №52-58), ул. Качановской, 17, ул. Ляпунова, 11 и др.

«Поэтому предприятие рассматривает возможность размещения в местах, где чаще всего такое случается, разъяснительных информационных знаков-указателей. В доброжелательной форме мы попросим водителей относиться к парковке своего автомобиля более ответственно, чтобы не мешать проезду крупногабаритного спецтранспорта», — рассказал директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко.