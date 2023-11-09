КВБО разрабатывает новые формы взаимодействия с харьковскими водителями
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» разрабатывает новые формы взаимодействия с водителями, которые нарушают правила парковки и усложняют проезд спецтранспорта.
За последние полгода благодаря профилактической работе предприятия и помощи активистов в Харькове уменьшилось количество случаев неправильной парковки автомобилей возле контейнеров для сбора бытовых отходов.
Однако в последнее время, в связи с возвращением в Харьков его жителей, стала актуальной другая проблема — парковка большого количества автомобилей во дворах, на внутриквартальных дорогах, в том числе на поворотах и у перекрестков, что мешает проезду спецтранспорта КВБО. В частности, коммунальщикам сложно проехать по узким дорогам во дворах домов на ул. Гвардейцев-Широнинцев, 65, 127, ул. Героев Труда (участок между домами №52-58), ул. Качановской, 17, ул. Ляпунова, 11 и др.
«Поэтому предприятие рассматривает возможность размещения в местах, где чаще всего такое случается, разъяснительных информационных знаков-указателей. В доброжелательной форме мы попросим водителей относиться к парковке своего автомобиля более ответственно, чтобы не мешать проезду крупногабаритного спецтранспорта», — рассказал директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: бытовые отходы, водители, КП "КПБО", мусор, проезд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 17:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» разрабатывает новые формы взаимодействия с водителями, которые нарушают правила парковки и усложняют проезд спецтранспорта.".