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КВБО разрабатывает новые формы взаимодействия с харьковскими водителями

Общество 17:46   09.11.2023
Оксана Якушко
КВБО разрабатывает новые формы взаимодействия с харьковскими водителями

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» разрабатывает новые формы взаимодействия с водителями, которые нарушают правила парковки и усложняют проезд спецтранспорта.

За последние полгода благодаря профилактической работе предприятия и помощи активистов в Харькове уменьшилось количество случаев неправильной парковки автомобилей возле контейнеров для сбора бытовых отходов.

Однако в последнее время, в связи с возвращением в Харьков его жителей, стала актуальной другая проблема — парковка большого количества автомобилей во дворах, на внутриквартальных дорогах, в том числе на поворотах и у перекрестков, что мешает проезду спецтранспорта КВБО. В частности, коммунальщикам сложно проехать по узким дорогам во дворах домов на ул. Гвардейцев-Широнинцев, 65, 127, ул. Героев Труда (участок между домами №52-58), ул. Качановской, 17, ул. Ляпунова, 11 и др.

«Поэтому предприятие рассматривает возможность размещения в местах, где чаще всего такое случается, разъяснительных информационных знаков-указателей. В доброжелательной форме мы попросим водителей относиться к парковке своего автомобиля более ответственно, чтобы не мешать проезду крупногабаритного спецтранспорта», — рассказал директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 17:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» разрабатывает новые формы взаимодействия с водителями, которые нарушают правила парковки и усложняют проезд спецтранспорта.".