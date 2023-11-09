КВПВ розробляє нові форми взаємодії з харківськими водіями
КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» розробляє нові форми взаємодії з водіями, які порушують правила паркування та ускладнюють проїзд спецтранспорту.
За останні півроку завдяки профілактичній роботі підприємства та допомоги активістів у Харкові зменшилася кількість випадків неправильного паркування автомобілів біля контейнерів для збирання побутових відходів.
Проте останнім часом, у зв’язку з поверненням до Харкова його мешканців, стала актуальною інша проблема – паркування великої кількості автомобілів у дворах, на внутрішньоквартальних дорогах, у тому числі на поворотах та біля перехресть, що заважає проїзду спецтранспорту КВПВ. Зокрема, комунальникам складно проїхати вузькими дорогами у дворах будинків на вул. Гвардійців-Широнінців, 65, 127, вул. Героїв Праці (ділянка між будинками №52-58), вул. Качанівській, 17, вул. Ляпунова, 11 та ін.
«Тому підприємство розглядає можливість розміщення у місцях, де найчастіше таке трапляється, роз’яснювальних інформаційних знаків-покажчиків. У доброзичливій формі ми попросимо водіїв ставитися до паркування свого автомобіля відповідальніше, щоб не заважати проїзду великогабаритного спецтранспорту», – розповів директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: бытовые отходы, водители, КП "КПБО", мусор, проезд, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 17:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» розробляє нові форми взаємодії з водіями, які порушують правила паркування та ускладнюють проїзд спецтранспорту.".