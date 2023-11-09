Live
  • Чт 09.11.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.45

КВПВ розробляє нові форми взаємодії з харківськими водіями

Суспільство 17:46   09.11.2023
Оксана Якушко
КВПВ розробляє нові форми взаємодії з харківськими водіями

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» розробляє нові форми взаємодії з водіями, які порушують правила паркування та ускладнюють проїзд спецтранспорту.

За останні півроку завдяки профілактичній роботі підприємства та допомоги активістів у Харкові зменшилася кількість випадків неправильного паркування автомобілів біля контейнерів для збирання побутових відходів.

Проте останнім часом, у зв’язку з поверненням до Харкова його мешканців, стала актуальною інша проблема – паркування великої кількості автомобілів у дворах, на внутрішньоквартальних дорогах, у тому числі на поворотах та біля перехресть, що заважає проїзду спецтранспорту КВПВ. Зокрема, комунальникам складно проїхати вузькими дорогами у дворах будинків на вул. Гвардійців-Широнінців, 65, 127, вул. Героїв Праці (ділянка між будинками №52-58), вул. Качанівській, 17, вул. Ляпунова, 11 та ін.

«Тому підприємство розглядає можливість розміщення у місцях, де найчастіше таке трапляється, роз’яснювальних інформаційних знаків-покажчиків. У доброзичливій формі ми попросимо водіїв ставитися до паркування свого автомобіля відповідальніше, щоб не заважати проїзду великогабаритного спецтранспорту», – розповів директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.

Читайте також: На ухилянтах, які хотіли втекти за кордон, заробила банда шахраїв у Харков

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Завтра трамваї на Салтівці у Харкові ходитимуть інакше
Завтра трамваї на Салтівці у Харкові ходитимуть інакше
09.11.2023, 18:35
Терехов поїхав з Харкова, щоб “повернути до міста людей”
Терехов поїхав з Харкова, щоб “повернути до міста людей”
09.11.2023, 08:00
КВПВ розробляє нові форми взаємодії з харківськими водіями
КВПВ розробляє нові форми взаємодії з харківськими водіями
09.11.2023, 17:46
Завантаження дуже велике. У Харкові ожило виробництво, завод шукає робітників
Завантаження дуже велике. У Харкові ожило виробництво, завод шукає робітників
09.11.2023, 16:47
Підземну школу, що витримає С-300, будують на Харківщині – Синєгубов
Підземну школу, що витримає С-300, будують на Харківщині – Синєгубов
09.11.2023, 17:26
На Харківщині – перевірки ВПО. Є порушення і позбавлення виплат (фото)
На Харківщині – перевірки ВПО. Є порушення і позбавлення виплат (фото)
09.11.2023, 12:29

Новини за темою:

18:01
З Харкова за тиждень вивезли понад 42 тисячі кубометрів сміття
18:06
КВПВ наводить лад на Олексіївці

Ви читали новину: «КВПВ розробляє нові форми взаємодії з харківськими водіями»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 17:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» розробляє нові форми взаємодії з водіями, які порушують правила паркування та ускладнюють проїзд спецтранспорту.".