КВПВ розробляє нові форми взаємодії з харківськими водіями

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» розробляє нові форми взаємодії з водіями, які порушують правила паркування та ускладнюють проїзд спецтранспорту.

За останні півроку завдяки профілактичній роботі підприємства та допомоги активістів у Харкові зменшилася кількість випадків неправильного паркування автомобілів біля контейнерів для збирання побутових відходів.

Проте останнім часом, у зв’язку з поверненням до Харкова його мешканців, стала актуальною інша проблема – паркування великої кількості автомобілів у дворах, на внутрішньоквартальних дорогах, у тому числі на поворотах та біля перехресть, що заважає проїзду спецтранспорту КВПВ. Зокрема, комунальникам складно проїхати вузькими дорогами у дворах будинків на вул. Гвардійців-Широнінців, 65, 127, вул. Героїв Праці (ділянка між будинками №52-58), вул. Качанівській, 17, вул. Ляпунова, 11 та ін.

«Тому підприємство розглядає можливість розміщення у місцях, де найчастіше таке трапляється, роз’яснювальних інформаційних знаків-покажчиків. У доброзичливій формі ми попросимо водіїв ставитися до паркування свого автомобіля відповідальніше, щоб не заважати проїзду великогабаритного спецтранспорту», – розповів директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.