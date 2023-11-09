Оборудование получили медучреждения Харьковщины благодаря фонду Парамонова

Ультразвуковые скальпели спасают жизнь в Донецкой и Харьковской областях благодаря Фонду Дениса Парамонова, БФ молодежной инициативы «Надія» и HopeUA.

Фонд Дениса Парамонова в сотрудничестве с Благотворительным фондом молодежной инициативы «Надія» и Фондом HopeUA осуществили очередную благотворительную миссию в Донецкую и Харьковскую области, благодаря которой удалось обеспечить одно из прифронтовых медучреждений ультразвуковыми скальпелями.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Фонда Дениса Парамонова, речь идет о двух комплектах ультразвуковых скальпелей Ethicon с набором инструментов, что поможет намного быстрее и качественнее оперировать пациентов.

Кроме этого, во время визита в Донецкую область, Фонд Дениса Парамонова вместе с партнерами увидели, как работает аппарат для гемодиализа Prismaflex, называемый «искусственная почка», который приобрели для местного медучреждения несколько недель назад.

«Это инновационное оборудование для заместительной терапии, лечения острой почечной недостаточности, которая часто возникает у военных при тяжелых ранениях, а также оно выполняет функции фильтрации крови. Только за первую неделю его использования мы спасли жизнь восьми раненых бойцов. Более того, мы смогли еще сохранить ребятам с тяжелыми посттурникетными синдромами их конечности. У нас уже был случай, когда раненый держал турникет на ноге более шести часов, но благодаря аппарату Prismaflex мы сохранили военному и ноги, и жизнь», — рассказывает военный врач Дмитрий Миронович.

В рамках благотворительной миссии медицинские учреждения сразу девяти населенных пунктов на Донетчине и Харьковщине получили разнообразное медоснащение от Фонда Дениса Парамонова и его партнеров. Речь идет о больницах в Покровске, Дружковке, Краматорске, Торецке в Донецкой области. Кроме этого, медицинские учреждения Купянска, Дергачев, Балаклеи, Изюма и Чугуева на Харьковщине также получили разнообразное оснащение.

«Больницы Харьковщины и Донетчины сегодня, как никогда нуждаются в повышенном внимании, ведь здесь лечится очень много людей, в том числе и тех, которые вынуждены были выехать из тех районов, где неспокойно. Нагрузка на большинство больниц колоссальна. Вместе с партнерами мы не стоим в стороне и помогаем больницам», — отметили в Фонде Дениса Парамонова.

В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль добавил, что сегодня для помощи нашим защитникам и медикам объединяются разные люди, благотворительные фонды, компании и крупные корпорации.

«Совместными усилиями мы уже передали на передовую «скорые», новые рентген и УЗИ-аппараты, гастроскопы, МРТ, два аппарата КТ, более 100 современных мониторов, 65 подогревателей инфузий, многофункциональные кровати и операционные столы, стерилизаторы, холодильные камеры, аппараты для заживления ран и другое, необходимое в прифронтовых госпиталях, оборудование. Я благодарю всех, кто вносит свой посильный вклад в этот процесс, ведь вместе мы приближаем нашу победу, обеспечиваем медиков всем необходимым для спасения жизней наших воинов и наших людей», — резюмировал Валерий Дубиль.

Эта масштабная гуманитарная миссия была организована при поддержке партнеров БФ молодежной инициативы «Надія»: БФ HopeUA, БФ Дениса Парамонова, фондов GEM, Eltech Trust, Revival Foundation, компаний Медирент и Дойч Фарм, ООО «БУДХАУСГРУПП», «Эпицентр», «Краснолиманское» , ювелирной сети «Золота країна», компаний «Биосфера» и «Катион Инвест». Отдельная благодарность молодежному крылу «Надії»: Илье Дубилю, Максиму Стригуну, Ивану Дубилю, Арине Пашеньке, Анастасии Романовой, Александру Самардаку, Вите Присяжнюк.