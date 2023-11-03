Стартовал проект «Большое сердце» для сбора средств на оснащение больниц
SMK Group совместно с Фондом Дениса Парамонова положили начало благотворительному проекту «Большое сердце», призванному собрать средства для помощи больницам страны. Присоединиться к этой миссии очень просто — стоит только купить благотворительную наклейку.
Об этом Фонд Дениса Парамонова сообщает на своем сайте.
В благотворительной акции принимают участие магазины сети SMK Group: «Киевский мясокомбинат», «Салтовский мясокомбинат», «Богодуховский мясокомбинат» и «Рулька». Именно здесь каждый покупатель может приобрести благотворительную наклейку, а все собранные от этого средства будут направлены на поддержку медицинских учреждений Украины.
Акция уже действует в харьковских сетях магазинов и стартует в Полтаве, после чего распространится по всей стране.
«Сегодня врачи украинских медучреждений выдерживают безумную нагрузку, ведь пациентов очень много. В такой ситуации мы не можем стоять в стороне от потребностей больниц», — отметил основатель Фонда Денис Парамонов.
Он отметил, что меценатская организация совместно со своими партнерами уже обеспечили новейшим медоснащением более 100 больниц.
«Мы будем только наращивать наши усилия в этом направлении. Именно благотворительный проект «Большое сердце» позволит охватить поддержкой еще больше медучреждений Украины, ведь здоровье нации должно быть в приоритете для дальнейшего развития страны», — резюмировал Денис Парамонов.
Читайте также: Меценат Денис Парамонов отдал “Бентли” победителю благотворительной акции
Напомним, что в начале сентября прошел благотворительный вечер, организованный SMK Group совместно с Фондом Дениса Парамонова. Тогда удалось собрать 1 млн гривен в помощь больницам Украины. Собранные средства уже расходуются исключительно на обеспечение новейшим медицинским оборудованием учреждений здравоохранения. Так, например, Харьковской городской детской неврологической больнице №5 Фонд подарил сверхсовременный УЗИ-датчик, который стоит более 190 тыс. гривен. Этот аппарат поможет ставить точные диагнозы деткам, находящимся на лечении. Также этому медучреждению меценатская организация подарила велотренажер.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: больницы, БФ Дениса Парамонова, Денис Парамонов, оборудование;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Стартовал проект «Большое сердце» для сбора средств на оснащение больниц»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 15:23;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "SMK Group совместно с Фондом Дениса Парамонова положили начало благотворительному проекту «Большое сердце», призванному собрать средства для помощи больницам страны. Присоединиться к этой миссии очень просто — стоит только купить благотворительную наклейку".