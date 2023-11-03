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Стартовал проект «Большое сердце» для сбора средств на оснащение больниц

Общество 15:23   03.11.2023
Алексей Наумов
Стартовал проект «Большое сердце» для сбора средств на оснащение больниц Фото: paramonovfund.com.ua

SMK Group совместно с Фондом Дениса Парамонова положили начало благотворительному проекту «Большое сердце», призванному собрать средства для помощи больницам страны. Присоединиться к этой миссии очень просто — стоит только купить благотворительную наклейку.

Об этом Фонд Дениса Парамонова сообщает на своем сайте.

В благотворительной акции принимают участие магазины сети SMK Group: «Киевский мясокомбинат», «Салтовский мясокомбинат», «Богодуховский мясокомбинат» и «Рулька». Именно здесь каждый покупатель может приобрести благотворительную наклейку, а все собранные от этого средства будут направлены на поддержку медицинских учреждений Украины.

Акция уже действует в харьковских сетях магазинов и стартует в Полтаве, после чего распространится по всей стране.

«Сегодня врачи украинских медучреждений выдерживают безумную нагрузку, ведь пациентов очень много. В такой ситуации мы не можем стоять в стороне от потребностей больниц», — отметил основатель Фонда Денис Парамонов.

Он отметил, что меценатская организация совместно со своими партнерами уже обеспечили новейшим медоснащением более 100 больниц.

Медицинское оборудование от фонда Парамонова в Харькове
Фото: paramonovfund.com.ua

«Мы будем только наращивать наши усилия в этом направлении. Именно благотворительный проект «Большое сердце» позволит охватить поддержкой еще больше медучреждений Украины, ведь здоровье нации должно быть в приоритете для дальнейшего развития страны», — резюмировал Денис Парамонов.

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Напомним, что в начале сентября прошел благотворительный вечер, организованный SMK Group совместно с Фондом Дениса Парамонова. Тогда удалось собрать 1 млн гривен в помощь больницам Украины. Собранные средства уже расходуются исключительно на обеспечение новейшим медицинским оборудованием учреждений здравоохранения. Так, например, Харьковской городской детской неврологической больнице №5 Фонд подарил сверхсовременный УЗИ-датчик, который стоит более 190 тыс. гривен. Этот аппарат поможет ставить точные диагнозы деткам, находящимся на лечении. Также этому медучреждению меценатская организация подарила велотренажер.

Автор: Алексей Наумов
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 15:23;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "SMK Group совместно с Фондом Дениса Парамонова положили начало благотворительному проекту «Большое сердце», призванному собрать средства для помощи больницам страны. Присоединиться к этой миссии очень просто — стоит только купить благотворительную наклейку".