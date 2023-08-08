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Меценат Денис Парамонов отдал «Бентли» победителю благотворительной акции

Общество 09:30   08.08.2023
Алексей Наумов
Меценат Денис Парамонов отдал «Бентли» победителю благотворительной акции Фото: Фонд Дениса Парамонова

Фонд Дениса Парамонова передал ключи от авто победителю акции «Задонатил на больницы – ездишь на «Бентли».

Победитель акции «Задонатил на больницы – ездишь на «Бентли» получил ключи от любимого автомобиля мецената Дениса Парамонова, который он отдал на благотворительность для сбора средств на медучреждения страны. Об этом сообщает издание «Думка».

Как сообщили в Благотворительном фонде Дениса Парамонова, торжественная передача элитного автомобиля «Бентли» состоялась в центре Харькова.

Победитель Александр Верескля специально приехал из Одессы вместе с женой, чтобы забрать теперь свой автомобиль, который он выиграл в прямом эфире с помощью рандомайзера.

Александр Верескля отметил, что поначалу даже не поверил, когда ему позвонили представители Фонда Дениса Парамонова с радостной новостью о выигрыше. Это происходило в прямом эфире розыгрыша. Однако, когда победитель получил ключи от «Бентли», его радости не было предела, ведь каждый автолюбитель мечтает о таком шикарном автомобиле.

В целом, для того чтобы стать участником акции, где главным призом был любимый автомобиль мецената Дениса Парамонова, который он отдал на благотворительность, нужно было задонатить минимум 500 гривен. В рамках этой благотворительной миссии было собрано более 2,7 млн гривен.

«Я очень благодарен всем, кто присоединился и перечислил средства на благородное дело. Среди участников были те, кто специально делал взносы меньше проходного билета. Были и те, кто донатил большие суммы, но указывал, что не для участия в розыгрыше. Их мотивация мне очень близка. Для нашего фонда, которому исполнилось три года – это первая попытка публично собрать средства. Меня часто спрашивают, не жалко ли отдавать свой любимый автомобиль. Ответ неизменен: нет», — подчеркнул меценат Денис Парамонов.

По его словам, вещи должны приносить пользу, и если автомобиль «Бентли» смог привлечь внимание к важности поддержки больниц, сделал труд медработников легче, помог спасти чью-то жизнь – большей аргументации не нужно.

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В свою очередь, президент Фонда Дениса Парамонова Ирина Литкевич, которая непосредственно передавала ключи от «Бентли» победителю акции Александру Верескле, поздравила его с осуществлением мечты любого автолюбителя.

«Украинцы невероятны, ведь в очередной раз доказали, что нет ничего невозможного. И сам факт того, что многие донатившие в рамках акции вообще не думали о каком-либо выигрыше, говорит о благородстве этих участников», — отметила Ирина Литкевич.

Вскоре все собранные во время акции средства по инициативе учредителя Фонда Дениса Парамонова потратят на закупку оборудования для больниц. Как всегда, весь этот процесс будет происходить прозрачно и Фонд отчитается перед общественностью, какие именно медучреждения и какое оборудование получили благодаря собранным во время акции средствам.

Напомним, в течение 2023 года Фонд Дениса Парамонова помог с оснащением уже более 60 больницам из 10 областей Украины: Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Черниговской, Черкасской и Винницкой. Благодаря этому, например, Киевскому Институту сердца передали сверхсовременное дорогостоящее оборудование, а многие больницы получили многофункциональные операционные столы и большое количество расходных материалов.

Автор: Алексей Наумов
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 09:30;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фонд Дениса Парамонова передал ключи от авто победителю акции «Задонатил на больницы – ездишь на «Бентли»".