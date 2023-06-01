Фонд Парамонова обновил кухню в кафе японца Фуминори, кормящего харьковчан

Благодаря Фонду Дениса Парамонова теперь японец Фуминори Цучико и его помощники-повара смогут гораздо быстрее готовить бесплатные обеды для жителей Харькова. В кафе, где раздают разные блюда, будет новая мебель для кухни.

Об этом говорится на странице Фонда Дениса Парамонова в Facebook.

В частности, недавно вся страна узнала о 75-летнем японце Фуминори Цучико, который девять месяцев ради безопасности жил в харьковском метро и кормил там людей. Мужчина был поражен бесстрашием и искренностью украинцев, а потому решил остаться в Харькове, чтобы помогать горожанам.

С харьковчанами Фуминори пережил очень тяжелые времена и теперь они стали для него, как родные. Японец захотел от всего сердца отблагодарить горожан за поддержку. Так, в городе появилось кафе с бесплатными обедами. Всем процессом заправляет Фуминори, которому помогают другие повара. В развитие благотворительного кафе мужчина вкладывает собственные средства.

В Фонде Дениса Парамонова подчеркнули, что не могли остаться в стороне от такого благородного дела, с помощью которого бесплатно кормят жителей Харькова, оказавшихся в тяжелом жизненном положении. Поэтому было решено полностью обновить кухню данного заведения.

«Накануне в кафе Фуминори Цучико мы доставили совершенно новую мебель для кухни, отвечающую всем санитарно-эпидемиологическим стандартам. Теперь повара кафе смогут гораздо быстрее готовить качественную еду для горожан. Конечно, это позволит и увеличить количество бесплатных обедов, что облегчит обыденность жителей Харькова, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации», — подчеркнули в Фонде Дениса Парамонова.

Напомним, одноименный Благотворительный фонд был основан харьковским предпринимателем Денисом Парамоновым в 2020 году с целью поддержки науки, культуры, спорта и сохранения национального наследия Украины. Среди самых известных проектов меценатской организации – восстановление Национального литературно-мемориального музея Григория Сковороды. Год назад Фонд также сориентировал свою деятельность на помощь жителям, так или иначе пострадавшим от боевых действий на территории Украины. В настоящее время помощь уже предоставлена почти 8000 семьям. К тому же, Фонд оказывает помощь медицинским учреждениям страны. В партнерстве с международными организациями уже удалось оснастить дорогостоящим современным оборудованием около 40 больниц из 10 областей Украины.