Разграбление посылок японского волонтера Фуминори в Харькове: найдено решение
Вопрос с разграблением посылок для 75-летнего японского волонтера Фуминори Цучико, который теперь живет в Харькове и кормит людей бесплатными обедами на Салтовке, решили. Доставлять его грузы обещает компания «Новая почта».
Об этом сообщил в Facebook нардеп Алексей Гончаренко.
«На днях я написал о досадной ситуации с регулярным хищением на «Укрпочте» посылок для японского волонтера Фуминори Цучико. «Новая почта» отреагировала моментально. И теперь они будут бесплатно помогать Фуминори с доставкой его грузов в Харьков», — написал Гончаренко.
Напомним, 75-летний японец Фуминори Цучико на третий месяц полномасштабного вторжения попал в харьковский метрополитен, который тогда служил бомбоубежищем. Мужчина жил с людьми в подземке, как он говорит, чтобы их поддержать, после чего продал дом в Японии и переехал в Харьков, на Салтовку. Там он открыл кафе, в котором бесплатно кормит людей горячими обедами и пирожками.
16 мая Цучико сообщил, что уже третий раз за год получил в отделении «Укрпочты» разграбленную посылку.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 21:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вопрос с разграблением посылок для 75-летнего японского волонтера Фуминори Цучико, который теперь живет в Харькове и кормит людей бесплатными обедами на Салтовке, решили. Доставлять его грузы обещает компания «Новая почта».".