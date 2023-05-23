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Разграбление посылок японского волонтера Фуминори в Харькове: найдено решение

Общество 21:02   23.05.2023
Елена Нагорная
Разграбление посылок японского волонтера Фуминори в Харькове: найдено решение Фото: Алексей Гончаренко

Вопрос с разграблением посылок для 75-летнего японского волонтера Фуминори Цучико, который теперь живет в Харькове и кормит людей бесплатными обедами на Салтовке, решили. Доставлять его грузы обещает компания «Новая почта».

Об этом сообщил в Facebook нардеп Алексей Гончаренко.

«На днях я написал о досадной ситуации с регулярным хищением на «Укрпочте» посылок для японского волонтера Фуминори Цучико. «Новая почта» отреагировала моментально. И теперь они будут бесплатно помогать Фуминори с доставкой его грузов в Харьков», — написал Гончаренко.

Напомним, 75-летний японец Фуминори Цучико на третий месяц полномасштабного вторжения попал в харьковский метрополитен, который тогда служил бомбоубежищем. Мужчина жил с людьми в подземке, как он говорит, чтобы их поддержать, после чего продал дом в Японии и переехал в Харьков, на Салтовку. Там он открыл кафе, в котором бесплатно кормит людей горячими обедами и пирожками.

16 мая Цучико сообщил, что уже третий раз за год получил в отделении «Укрпочты» разграбленную посылку.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 21:02;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вопрос с разграблением посылок для 75-летнего японского волонтера Фуминори Цучико, который теперь живет в Харькове и кормит людей бесплатными обедами на Салтовке, решили. Доставлять его грузы обещает компания «Новая почта».".