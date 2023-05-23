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Розкрадання посилок японського волонтера Фумінорі в Харкові: знайдено рішення

Суспільство 21:02   23.05.2023
Олена Нагорна
Розкрадання посилок японського волонтера Фумінорі в Харкові: знайдено рішення

Питання з розкраданням посилок для 75-річного японського волонтера Фумінорі Цучіко, який тепер мешкає у Харкові та годує людей безкоштовними обідами на Салтівці, вирішили. Доправляти його вантажі обіцяє компанія “Нова пошта”.

Про це повідомив у Facebook нардеп Олексій Гончаренко.

“Днями я написав про прикру ситуацію з регулярним розкраданням на «Укрпошті» посилок для японського волонтера Фумінорі Цучіко. «Нова пошта» відреагувала моментально. І тепер вони будуть безкоштовно допомагати Фумінорі з доставкою його вантажів у Харків”, – написав Гончаренко.

Нагадаємо, 75-річний японець Фумінорі Цучіко на третій місяць повномасштабного вторгнення потрапив до харківського метрополітену, який тоді служив бомбосховищем. Чоловік жив із людьми у підземці, як він каже, щоб їх підтримати, після чого продав будинок в Японії та переїхав у Харків, на Салтівку. Там він відкрив кафе, в якому безкоштовно годує людей гарячими обідами та пиріжками.

16 травня Цучіко повідомив, що вже втретє за рік отримав у відділенні “Укрпошти” розграбовану посилку.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 21:02;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Питання з розкраданням посилок для 75-річного японського волонтера Фумінорі Цучіко, який тепер мешкає у Харкові та годує людей безкоштовними обідами на Салтівці, вирішили. Доправляти його вантажі обіцяє компанія “Нова пошта”.".