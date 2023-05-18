Посылки японца-волонтёра Фуминори из Харькова ограбили на «Укрпочте»

Японец Фуминори Цучико, который переехал в Харьков после начала войны и волонтерит на Салтовке, уже третий раз за год получил разрабленную посылку на почте в Харькове.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня безжалостная и невыразимая реальность Украины!! Почтовую (посылку), отправленную из Берлина в моем частном кабинете, открыли сотрудники почтового отделения, и большинство вещей внутри было украдено. Третий раз за этот год», — посетовал японский волонтер Фуминори Цучико.

Разграбили на почте также последние два пакета из Японии. В первом были товары высокого класса, такие как фонарики, лампы и т.д. Во второй посылке были подарки для детей: детская одежда, украшения и Пикачу – это все тоже украли.

Поскольку большинство вещей похитили и на этот раз, японец пошел в почтовое отделение вместе с помощницей Наташей.



О оказалось, что у международных посылок «Укрпочты» нет трекера, поэтому волонтер не может расследовать, где именно бродила посылка и кто же ее разграбил. Также невозможно обернуть скотчем всю коробку вокруг, чтоб ее не вскрыли.

«Прежде всего, работники почтового отделения не извиняются. Извиняюсь перед всеми японским поклонникам. Никак не могу предотвратить это. Не отправляйте на эту почту. Извините за эгоистическую часть, но поддержка деньгами – лучше. Когда вы говорите, что это посылка из Японии, вас ограбят первым», — подытожил японец.

В ответ на огласку в соцсетях сотрудник «Укрпочты» написала, как оформлять обращение в случае, если посылку ограбили и пообещала «разобраться».

«Очень жаль, что произошел этот случай. Мы обязательно во всем разберемся. Алгоритм действий для таких ситуаций:

— составить акт при получении

— Сразу составить заявление в отделении с чеком/накладной и актом или составить претензию онлайн и добавить необходимые фото. После этого будет рассмотрен вопрос компенсации».