Фонд Дениса Парамонова оновив кухню у кафе японця Фумінорі, що годує харків’ян

Завдяки Фонду Дениса Парамонова відтепер японець Фумінорі Цучіко та його помічники-кухарі зможуть набагато швидше готувати безкоштовні обіди для жителів Харкова. У кафе, де роздають ці наїдки, будуть нові меблі для кухні. кухня

Про це йдеться на сторінці Фонду Дениса Парамонова у Facebook .

Зокрема, нещодавно уся країна дізналась про 75-річного японця Фумінорі Цучіко, який дев’ять місяців заради безпеки жив у харківському метро і годував там людей. Чоловік був вражений безстрашністю і щирістю українців, а тому вирішив залишитись у Харкові аби допомагати містяна

З харків’янами Фумінорі пережив дуже важкі часи і тепер вони стали для нього наче рідні. Японець захотів від щирого серця віддячити містянам за підтримку. Так у місті з’явилось кафе з безкоштовними обідами. Усім процесом заправляє Фумінорі, якому допомагають інші кухарі. У розвиток благодійного кафе чоловік вкладає власні кошти.

У Фонді Дениса Парамонова наголосили, що не могли залишитись осторонь такої благородної справи, завдяки якій безкоштовно годують мешканців Харкова, які опинились у скрутному становищі. Тому було вирішено повністю оновити кухню даного закладу харчування.

«Напередодні до кафе Фумінорі Цучіко ми доставили абсолютно нові меблі для кухні, що відповідають усім санітарно-епідеміологічним стандартам. Тепер кухарі кафе зможуть набагато швидше готувати якісну їжу для містян. Звісно, це надасть змогу і збільшити кількість безкоштовних обідів, що полегшить буденність жителів Харкова, які опинились у важкій життєвій ситуації», — наголосили у Фонді Дениса Парамонова.

Нагадаємо, однойменний Благодійний фонд було засновано харківським підприємцем Денисом Парамоновим у 2020 році з метою підтримки науки, культури, спорту та збереження національної спадщини України. Серед найвідоміших проєктів меценатської організації — відновлення Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди. Рік тому Фонд також зорієнтував свою діяльність на допомогу мешканцям, які так чи інакше постраждали від бойових дій на території України. Наразі допомога вже надана майже 8000 сім’ям. До того ж Фонд надає допомогу медичним закладам країни. У партнерстві з міжнародними організаціями вже вдалося оснастити дорогим сучасним обладнанням майже 40 лікарень з 10 областей України.