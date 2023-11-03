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Стартував проєкт “Велике серце” для збору коштів на оснащення лікарень

Суспільство 15:23   03.11.2023
Олексій Наумов
Стартував проєкт “Велике серце” для збору коштів на оснащення лікарень Фото: paramonovfund.com.ua

SMK Group спільно з Фондом Дениса Парамонова започаткували благодійний проєкт “Велике серце”, покликаний зібрати кошти для допомоги лікарням країни. Долучитися до цієї місії дуже просто — варто лише придбати благодійну наліпку.

Про це Фонд Дениса Парамонова повідомляє на своєму сайті.

У благодійній акції беруть участь магазини мережі SMK Group: “Київський м’ясокомбінат”, “Салтівський м’ясокомбінат”, “Богодухівський м’ясокомбінат” та “Рулька”. Саме тут кожен покупець може придбати благодійну наліпку, а усі зібрані від цього кошти будуть спрямовані на підтримку медичних закладів України.

Акція вже діє у харківських мережах магазинів і стартує у Полтаві, після чого пошириться на усю країну.

“Сьогодні лікарі українських медзакладів витримують шалене навантаження, адже пацієнтів дуже багато. В такій ситуації ми не можемо стояти осторонь потреб лікарень”, — зазначив засновник Фонду Денис Парамонов.

Він наголосив на тому, що меценатська організація спільно зі своїми партнерами вже забезпечили новітнім медоснащенням понад 100 лікарень.

Медичне обладнання від фонду Парамонова у Харкові
Фото: paramonovfund.com.ua

“Ми будемо лише нарощувати наші зусилля в цьому напрямку. Саме благодійний проєкт “Велике серце” надасть змогу охопити підтримкою ще більше медзакладів України, адже здоров’я нації має бути в пріоритеті для подальшого розвитку країни”, — резюмував Денис Парамонов.

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Нагадаємо, що на початку вересня відбувся благодійний вечір, організований SMK Group спільно з Фондом Дениса Парамонова. Тоді вдалось зібрати 1 млн гривень на допомогу лікарням України. Зібрані кошти вже витрачаються виключно для забезпечення новітнім медичним обладнанням закладів охорони здоров’я. Так, наприклад, Харківській міській дитячій неврологічній лікарні №5 Фонд подарував надсучасний УЗД-датчик, що коштує понад 190 тис. гривень. Цей апарат допоможе ставити точні діагнози діткам, які перебувають на лікуванні. Також цьому медзакладу меценатська організація подарувала велотренажер.

Автор: Олексій Наумов
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 15:23;

  • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "SMK Group спільно з Фондом Дениса Парамонова започаткували благодійний проєкт “Велике серце”, покликаний зібрати кошти для допомоги лікарням країни. Долучитися до цієї місії дуже просто — варто лише придбати благодійну наліпку".