Стартував проєкт “Велике серце” для збору коштів на оснащення лікарень
SMK Group спільно з Фондом Дениса Парамонова започаткували благодійний проєкт “Велике серце”, покликаний зібрати кошти для допомоги лікарням країни. Долучитися до цієї місії дуже просто — варто лише придбати благодійну наліпку.
Про це Фонд Дениса Парамонова повідомляє на своєму сайті.
У благодійній акції беруть участь магазини мережі SMK Group: “Київський м’ясокомбінат”, “Салтівський м’ясокомбінат”, “Богодухівський м’ясокомбінат” та “Рулька”. Саме тут кожен покупець може придбати благодійну наліпку, а усі зібрані від цього кошти будуть спрямовані на підтримку медичних закладів України.
Акція вже діє у харківських мережах магазинів і стартує у Полтаві, після чого пошириться на усю країну.
“Сьогодні лікарі українських медзакладів витримують шалене навантаження, адже пацієнтів дуже багато. В такій ситуації ми не можемо стояти осторонь потреб лікарень”, — зазначив засновник Фонду Денис Парамонов.
Він наголосив на тому, що меценатська організація спільно зі своїми партнерами вже забезпечили новітнім медоснащенням понад 100 лікарень.
“Ми будемо лише нарощувати наші зусилля в цьому напрямку. Саме благодійний проєкт “Велике серце” надасть змогу охопити підтримкою ще більше медзакладів України, адже здоров’я нації має бути в пріоритеті для подальшого розвитку країни”, — резюмував Денис Парамонов.
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Нагадаємо, що на початку вересня відбувся благодійний вечір, організований SMK Group спільно з Фондом Дениса Парамонова. Тоді вдалось зібрати 1 млн гривень на допомогу лікарням України. Зібрані кошти вже витрачаються виключно для забезпечення новітнім медичним обладнанням закладів охорони здоров’я. Так, наприклад, Харківській міській дитячій неврологічній лікарні №5 Фонд подарував надсучасний УЗД-датчик, що коштує понад 190 тис. гривень. Цей апарат допоможе ставити точні діагнози діткам, які перебувають на лікуванні. Також цьому медзакладу меценатська організація подарувала велотренажер.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: больницы, БФ Дениса Парамонова, Денис Парамонов, оборудование;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 15:23;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "SMK Group спільно з Фондом Дениса Парамонова започаткували благодійний проєкт “Велике серце”, покликаний зібрати кошти для допомоги лікарням країни. Долучитися до цієї місії дуже просто — варто лише придбати благодійну наліпку".