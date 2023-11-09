Нове обладнання отримали медзаклади Харківщини завдяки фонду Парамонова

Ультразвукові скальпелі рятують життя на Донеччині та Харківщині завдяки Фонду Дениса Парамонова, БФ молодіжної ініціативи “Надія” та HopeUA.

Фонд Дениса Парамонова у співпраці з Благодійним фондом молодіжної ініціативи “Надія” та Фондом HopeUA здійснили чергову благодійну місію на Донеччину та Харківщину, завдяки якій вдалось забезпечити один з прифронтових медзакладів ультразвуковими скальпелями.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Фонду Дениса Парамонова, йдеться про два комплекти ультразвукових скальпелів Ethicon з набором інструментів, що допоможе набагато швидше та якісніше оперувати пацієнтів.

Крім цього, під час візиту на Донеччину, Фонд Дениса Парамонова разом з партнерами побачили, як працює апарат для гемодіалізу Prismaflex, що називають “штучна нирка”, який придбали для місцевого медзакладу кілька тижнів тому.

“Це інноваційне обладнання для замісної терапії, лікування гострої ниркової недостатності, яка часто виникає у військових при тяжких пораненнях, а також воно виконує функції фільтрації крові. Лише за перший тиждень його використання ми врятували життя восьми поранених бійців. Більше того, ми змогли ще й зберегти хлопцям із тяжкими посттурнікетними синдромами їхні кінцівки. У нас вже був випадок, коли поранений тримав турнікет на нозі понад шість годин, але завдяки апарату Prismaflex ми зберегли військовому і ноги, і життя”, – розповідає військовий лікар Дмитро Миронович.

Загалом в рамках благодійної місії медичні заклади одразу дев’яти населених пунктів на Донеччині та Харківщині отримали різноманітне медоснащення від Фонду Дениса Парамонова та його партнерів. Йдеться про лікарні у Покровську, Дружківці, Краматорську, Торецьку, що у Донецькій області. Крім цього, медичні заклади Куп’янська, Дергачів, Балаклеї, Ізюму та Чугуєва, що на Харківщині, також отримали різноманітне оснащення.

“Лікарні Харківщини та Донеччини сьогодні, як ніколи потребують підвищеної уваги, адже тут лікуються дуже багато людей, зокрема, і тих, які вимушені були виїхати з тих районів, де неспокійно. Навантаження на більшість лікарень є колосальним. Разом з партнерами ми не стоїмо осторонь і допомагаємо лікарням”, — зазначили у Фонді Дениса Парамонова.

У свою чергу перший заступник голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль додав, що сьогодні для допомоги нашим захисникам та медикам обʼєднуються різні люди, благодійні фонди, компанії та великі корпорації.

“Спільними зусиллями ми вже передали на передову “швидкі”, нові рентген та УЗД-апарати, гастроскопи, МРТ, два апарати КТ, більше 100 сучасних моніторів, 65 підігрівачів інфузій, багатофункціональні ліжка й операційні столи, стерилізатори, холодильні камери, апарати для загоєння ран та інше, необхідне у прифронтових шпиталях, обладнання. Я дякую усім, хто робить свій посильний внесок у цей процес, адже разом ми наближаємо нашу перемогу забезпечуємо медиків усім необхідним для порятунку життів наших воїнів та наших людей”, – резюмував Валерій Дубіль.

Ця масштабна гуманітарна місія була організована за підтримки партнерів БФ молодіжної ініціативи “Надія”: БФ HopeUA, БФ Дениса Парамонова, фондів GEM, Eltech Trust, Revival Foundation, компаній Медирент та Дойч Фарм, ТОВ “БУДХАУСГРУПП”, “Епіцентр”, “Краснолиманське”, ювелірної мережі “Золота країна”, компаній “Біосфера” та “Катіон інвест”. Окрема вдячність молодіжному крилу “Надії”: Іллі Дубілю, Максиму Стригуну, Івану Дубілю, Аріні Пашеньці, Анастасії Романовій, Олександру Самардаку, Віті Присяжнюк.