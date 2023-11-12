В Харькове возобновили движение транспорта по Полтавскому Шляху
Движение транспорта возобновили на Полтавском Шляхе, который перекрывали из-за взрыва на АЗК, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.
Напомним, сегодня в 9 утра произошел взрыв на АЗК в районе Южного вокзала. После этого Полтавский Шлях перекрыли для движения транспорта.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: движение, полтавский шлях, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 13:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта возобновили на Полтавском Шляхе, который перекрывали из-за взрыва на АЗК, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.".