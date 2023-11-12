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В Харькове возобновили движение транспорта по Полтавскому Шляху

Общество 13:34   12.11.2023
Оксана Якушко
В Харькове возобновили движение транспорта по Полтавскому Шляху

Движение транспорта возобновили на Полтавском Шляхе, который перекрывали из-за взрыва на АЗК, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

Напомним, сегодня в 9 утра произошел взрыв на АЗК в районе Южного вокзала. После этого Полтавский Шлях перекрыли для движения транспорта.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 13:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта возобновили на Полтавском Шляхе, который перекрывали из-за взрыва на АЗК, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.".