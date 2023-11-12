В Харькове возобновили движение транспорта по Полтавскому Шляху

Движение транспорта возобновили на Полтавском Шляхе, который перекрывали из-за взрыва на АЗК, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

Напомним, сегодня в 9 утра произошел взрыв на АЗК в районе Южного вокзала. После этого Полтавский Шлях перекрыли для движения транспорта.