У Харкові відновили рух на Полтавському Шляху

Рух транспорту відновили на Полтавському Шляху, який перекривали через вибух на АЗК, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

Нагадаємо, сьогодні о 9-й ранку стався вибух на АЗК у районі Південного вокзалу. Після цього Полтавський Шлях перекрили для руху транспорту.