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У Харкові відновили рух на Полтавському Шляху

Суспільство 13:34   12.11.2023
Оксана Якушко
У Харкові відновили рух на Полтавському Шляху

Рух транспорту відновили на Полтавському Шляху, який перекривали через вибух на АЗК, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

Нагадаємо, сьогодні о 9-й ранку стався вибух на АЗК у районі Південного вокзалу. Після цього Полтавський Шлях перекрили для руху транспорту.

Читайте також: Через вибух на АЗК у Харкові перекрили Полтавський Шлях

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 13:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту відновили на Полтавському Шляху, який перекривали через вибух на АЗК, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.".