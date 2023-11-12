У Харкові відновили рух на Полтавському Шляху
Рух транспорту відновили на Полтавському Шляху, який перекривали через вибух на АЗК, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.
Нагадаємо, сьогодні о 9-й ранку стався вибух на АЗК у районі Південного вокзалу. Після цього Полтавський Шлях перекрили для руху транспорту.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: движение, полтавский шлях, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2023 в 13:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту відновили на Полтавському Шляху, який перекривали через вибух на АЗК, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.".